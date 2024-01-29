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Для ЗСУ створять курси з вивчення української мови

Понеділок 29 січня 2024 15:55
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Для ЗСУ створять курси з вивчення української мови Фото: Тарас Кремінь (khoda gov ua)
Автор: Наталія Кава

Для військових Збройних сил планують створити курси з вивчення та української мови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.

За його словами, він отримує скарги від військових щодо недотримання мовного закону як у Києві, так і в багатьох регіонах України.

Окрім того Кремінь розповів, що в Україні планують створити мовні курси для військовослужбовців.

"Водночас домовились про відкриття мовних курсів для військовослужбовців, які хочуть вдосконалити свої знання і належно підготуватися до іспиту на визначення рівня володіння державною мовою. Радо сприятиму і в питаннях створення такої мережі і в інших військових формуваннях", - зазначив Кремінь.

Мовне питання у ЗСУ

Зокрема, про важливість мовного питання в цивільному житті зазначають українські захисники. Так, військовий ЗСУ Павло Вишебаба зауважив, що опанувати державну мову може бути складно та витратно по часу, однак цей процес необхідний для масштабних змін в українському суспільстві.

При цьому в Україні в рамках програми з підвищення рівня володіння іноземними мовами військовослужбовцями ЗСУ мають намір навчити бійців вільно розмовляти англійською до 2025 року.

А наприкінці червня 2023 року президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект", яким передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

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Збройні сили України мовний закон Тарас Кремінь
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