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Нідерланди виділяють 122 млн євро на боєприпаси для України

Понеділок 29 січня 2024 21:31
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Нідерланди виділяють 122 млн євро на боєприпаси для України Фото: міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Нідерланди ухвалили рішення виділити 122 млн євро Україні на боєприпаси, озброєння та кібербезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Нідерландів.

Зокрема, Амстердам виділяє 87 млн євро на закупівлю артилерійських снарядів для України. Також Нідерланди перерахують 25 млн євро в Міжнародний фонд для України (IFU) для закупівлі озброєння.

Крім того, уряд Нідерландів виділить ще 10 млн євро на поліпшення кіберзахисту України.

Ці пожертви стали результатом консультацій Контактної групи з питань оборони України (UDCG), до якої входять 50 країн-партнерів. Вони допомагають Україні закуповувати обладнання та ресурси для захисту від Росії.

Допомога для України від Нідерландів

Нідерланди після початку широкомасштабного вторгнення РФ надають Україні не лише оборонну, а й фінансову допомогу. Наприкінці листопада глава МЗС Нідерландів оголосила про плани надання додаткової допомоги у розмірі 2,5 млрд євро для підтримки України в 2024 році.

Також Нідерланди направили Україні танки та іншу військову техніку, а разом із Данією очолили авіаційну коаліцію.

22 грудня прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни ухвалив рішення про підготовку перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

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