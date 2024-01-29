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ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 37 одиниць техніки й більше 200 ворожих дронів

Понеділок 29 січня 2024 09:45
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ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 37 одиниць техніки й більше 200 ворожих дронів Фото: ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 37 одиниць техніки й більше 200 ворожих дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 28 січня, українські військові ліквідували 567 російських терористів та знищили 37 одиниць техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог:

  • завдав 3 ракетних удари;
  • провів 49 бойових зіткнень;
  • здійснив 835 артобстрілів.

Авдіївський напрямок

ЗСУ відбили 21 ворожу атаку біля Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 5 атак поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.

Мар'їнський напрямок

Сили оборони продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 22 атаки.

Шахтарський напрямок

Ворог наступальних дій не вів.

Запорізький напрямок

Військові відбили атаку окупантів північніше Приютного Запорізької області.

Досягнення наших воїнів

Втрати ворога склали 567 осіб. ЗСУ знищили 37 одиниць ворожої техніки, у тому ж числі:

  • 4 танки;
  • 12 ББМ;
  • 19 автомобілів;
  • 2 одиниці спеціальної техніки.

"Також українські сили оборони знищили 1 склад боєприпасів ворога. Нейтралізовано або знищено 207 БпЛА різних типів", - пише пресслужба.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 27 січня, українські воїни ліквідували ще 1070 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 383 180 військових.

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