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Зеленський назвав одне з головних завдань року для України у війні з Росією

Київ, Понеділок 29 січня 2024 20:40
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Зеленський назвав одне з головних завдань року для України у війні з Росією Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна має випередити Росію у сфері роботи з дронами. Це - одне з головних завдань на 2024 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що сьогодні, 29 січня, провів селектор. У його ході були доповіді з усіх напрямків державної роботи.

"Військові - щодо ситуації на фронті, щодо кожного напрямку інтенсивних боїв. Розвідка - поточні питання, окрема увага, звичайно, тому, що робить ворог, як тисне на своїх сателітів. Я вдячний усім нашим фахівцям, які отримують для України актуальну спеціальну інформацію", - уточнив президент.

Також він додав, що окрема розмова була присвячена дронам: питання виробництва, постачання, забезпечення підрозділів.

"Зрозуміло, що це одне з головних завдань року - випереджати ворога у якості роботи з дронами. Чим успішніші українські дрони, від FPV до стратегічних, тим більше життів наших воїнів ми збережемо", - наголосив Зеленський.

Мільйон FPV-дронів для ЗСУ

Нагадаємо, ще у грудні минулого року президент України Володимир Зеленський розповів, що у 2024 році в нашій країні планують виробити та передати захисникам мільйон безпілотників.

Пізніше стало відомо, що йдеться лише про FPV-дрони.

Більш детально про те, чи може така кількість дронів змінити хід війни, у коментарі РБК-Україна розповіли експерти.

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