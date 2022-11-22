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Окупанти обстріляли пункт видачі гумдопомоги в Оріхові: є жертви

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Запорізька область, Вівторок 22 листопада 2022 11:45
Окупанти обстріляли пункт видачі гумдопомоги в Оріхові: є жертви Фото: (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська обстріляли Оріхів Запорізької області. Внаслідок прямого влучення за пунктом видачі гумдопомоги загинула людина, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Запорізької ОВА Олександра Старуха в Telegram.

"Прямо зараз російські нелюди обстрілюють місто Оріхів. Внаслідок прямого влучення в пункт видачі гуманітарної допомоги у приміщенні школи загинув соціальний працівник, ще дві жінки отримали поранення", - зазначив він.

В Офісі президента України вже відреагували на подію. Голова ВП Андрій Єрмак назвав обстріл пункту видачі гумдопомоги "жалюгідною тактикою військових невдах".

"Російські терористи обстрілюють пункти видачі гуманітарки, продовжують ядерний шантаж - жалюгідна тактика військових невдах. Що ж, на кожну таку дію є протидія", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, ранішеросійські війська обстріляли село Золота Балка на Херсонщині. Окупанти намагалися потрапити до пунктів видачі гуманітарної допомоги.

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