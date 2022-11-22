Українські військові деокупували майже 1900 населених пунктів
Українські військові від початку повномасштабного вторгнення РФ станом на сьогодні, 22 листопада, деокупували вже 1886 населених пунктів.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
Медичні установи вже відновили свою роботу у 965 населених пунктах. Газопостачання повернуто до 1303 міст та сіл, електроенергія – до 1340, а водопостачання та мобільний зв'язок – до 1432 та 1190 населених пунктів відповідно.
Раніше ми писали, що в Україні розпочинається добровільна евакуація зі звільнених від окупантів районів на півдні країни. Держава перебирає всі пов'язані з цим витрати.
Нагадаємо, що мешканців звільнених населених пунктів Херсонської області евакуюватимуть у сусідні Миколаїв та Кривий Ріг. Місцева влада вже формує списки охочих.
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