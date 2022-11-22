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Українські військові деокупували майже 1900 населених пунктів

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Київ, Вівторок 22 листопада 2022 18:29
Українські військові деокупували майже 1900 населених пунктів Фото: ЗСУ звільнили майже 1900 населених пунктів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові від початку повномасштабного вторгнення РФ станом на сьогодні, 22 листопада, деокупували вже 1886 населених пунктів.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Медичні установи вже відновили свою роботу у 965 населених пунктах. Газопостачання повернуто до 1303 міст та сіл, електроенергія – до 1340, а водопостачання та мобільний зв'язок – до 1432 та 1190 населених пунктів відповідно.

Раніше ми писали, що в Україні розпочинається добровільна евакуація зі звільнених від окупантів районів на півдні країни. Держава перебирає всі пов'язані з цим витрати.

Нагадаємо, що мешканців звільнених населених пунктів Херсонської області евакуюватимуть у сусідні Миколаїв та Кривий Ріг. Місцева влада вже формує списки охочих.

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