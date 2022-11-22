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Скільки ще масованих ударів по Україні може завдати РФ: відповідь Данілова

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Київ, Вівторок 22 листопада 2022 21:18
Скільки ще масованих ударів по Україні може завдати РФ: відповідь Данілова Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти можуть здійснити ще кілька таких масованих обстрілів України, як 15 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова в ефірі "Свобода Live".

"Той напад, який був 15 листопада, був одним з найпотужніших. Якщо йдеться про такий обстріл, який був 15 числа, то це максимум три-чотири рази вони можуть ще зробити такі обстріли", - зазначив секретар РНБО.

Він також додав, що у противника все ще залишається дуже багато ракет С-300, але з запасами високоточних - все не так добре.

"Є розуміння, скільки залишилося - певних ракет залишилося менше 10%, є ракети, яких залишилося 18%, є ракети, яких, на жаль, страшенно багато на території РФ - це ракети С-300. Їх занадто багато. Ними зараз і жбурляють в Запоріжжя , Херсон, Харківську область. У них їх багато. Що стосується високоточних ракет - ми чітко усвідомлюємо, скільки вони на сьогоднішній день їх мають. Якби все було добре, вони б точно не зверталися до іншої країни для того, щоб їм допомагали ракетами", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив актуальні дані про кількість ракет, які залишилися у країни-агресора.

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