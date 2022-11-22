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Офіційно. СБУ навідалася в Києво-Печерську лавру і дала перший коментар

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Київ, Вівторок 22 листопада 2022 08:40
Офіційно. СБУ навідалася в Києво-Печерську лавру і дала перший коментар Фото: СБУ навідалася в Києво-Печерську лавру для недопущення її використання як осередку "русского мира" (ssu.gov.ua)
Автор: Ростислав Шаправський, Марія Кучерявець

СБУ сьогодні, 22 листопада проводить контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври в Києві. Вони відбуваються, щоб не допустити її використання для осередку "русского мира".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Відомо, що ці заходи відбуваються спільно з Нацполіцією та Нацгвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

"Враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян", - пояснили в СБУ.

За інформацією силовиків, вказані заходи проводяться для:

  • недопущення використання Лаври як осередку "русского мира";
  • перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;
  • убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

Так, при безпосередній участі представників церкви правоохоронці:

  • проводять огляд території та приміщень Лаври для виявлення заборонених до обігу предметів;
  • здійснюють перевірку осіб на території Лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

"Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України", - додали в СБУ.

Фото: СБУ навідалася в Києво-Печерську лавру для недопущення її використання як осередку "русского мира" (ssu.gov.ua)

Скандал у Києво-Печерській лаврі

Нагадаємо, 12 листопада у мережі з'явилося відео, на якому під час під час богослужіння у Києво-Печерській Лаврі моляться за Росію.

Після чого керівник СБУ Василь Малюк заявив, що ця ситуація не залишиться без реакції.

Зокрема, через декілька днів Служба безпеки України розпочала за фактом інциденту кримінальне провадження.

При цьому в Києво-Печерській Лаврі заявили, що отця Захарія, який виконував цю пісню, усунули від ведення служб, але при цьому наголосили, що у храмах "моляться за всіх православних людей".

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