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"Манчестер Юнайтед" розірвав контракт з Кріштіану Роналду

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Вівторок 22 листопада 2022 19:52
"Манчестер Юнайтед" розірвав контракт з Кріштіану Роналду Фото: Кріштіану Роналду (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 22 листопада, "Манчестер Юнайтед" розірвав контракт з нападником Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку футбольного клубу у Facebook.

"Кріштіану Роналду залишить "Манчестер Юнайтед" за взаємною угодою", - йдеться у повідомленні.

Футбольний клуб подякував йому за його величезний внесок протягом двох періодів на Олд Траффорд.

Раніше лідер збірної Португалії та "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду заявив, що його намагаються "вижити" з англійського клубу. У міжсезоння 2022 року Роналду мав спроби змінити клуб через те, що "МЮ" не вийшов до Ліги чемпіонів, проте врешті залишився в команді. Після того, як головним тренером цього року було призначено нідерландця Еріка тен Гаґа, Роналду перестав бути гравцем основного складу.

Зокрема, португалець зіграв зі старту лише чотири матчі Прем'єр-ліги з 14, але виходив на поле з перших хвилин у всіх шести поєдинках Ліги Європи.

Нагадаємо, що раніше Роналду виключали зі складу "Манчестер Юнайтед" за неповагу.

Згодом лідер збірної Португалії відреагував на рішення тренерського штабу "Юнайтед". Зокрема, в персональному Instagram Роналду визнав, що був неправий і не зміг впоратися з розчаруванням, а також пообіцяв зосередитися на повернні до основи МЮ.

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