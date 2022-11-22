"Манчестер Юнайтед" розірвав контракт з Кріштіану Роналду
У вівторок, 22 листопада, "Манчестер Юнайтед" розірвав контракт з нападником Кріштіану Роналду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку футбольного клубу у Facebook.
"Кріштіану Роналду залишить "Манчестер Юнайтед" за взаємною угодою", - йдеться у повідомленні.
Футбольний клуб подякував йому за його величезний внесок протягом двох періодів на Олд Траффорд.
Раніше лідер збірної Португалії та "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду заявив, що його намагаються "вижити" з англійського клубу. У міжсезоння 2022 року Роналду мав спроби змінити клуб через те, що "МЮ" не вийшов до Ліги чемпіонів, проте врешті залишився в команді. Після того, як головним тренером цього року було призначено нідерландця Еріка тен Гаґа, Роналду перестав бути гравцем основного складу.
Зокрема, португалець зіграв зі старту лише чотири матчі Прем'єр-ліги з 14, але виходив на поле з перших хвилин у всіх шести поєдинках Ліги Європи.
Нагадаємо, що раніше Роналду виключали зі складу "Манчестер Юнайтед" за неповагу.
Згодом лідер збірної Португалії відреагував на рішення тренерського штабу "Юнайтед". Зокрема, в персональному Instagram Роналду визнав, що був неправий і не зміг впоратися з розчаруванням, а також пообіцяв зосередитися на повернні до основи МЮ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.