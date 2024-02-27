Візит прем'єра Болгарії в Україну та демобілізація строковиків: новини за 26 лютого

Учора, 26 лютого 2024 року, прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков разом із делегацією прибув із візитом до України. Президент Володимир Зеленський підписав закон про демобілізацію військових строкової служби.

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Прем'єр Болгарії прибув до України з візитом

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков разом із делегацією прибув із візитом в Україну.

До складу болгарської делегації також входять міністри юстиції, довкілля та енергетики - Атанас Славов, Юліан Попов і Румен Радєв, заступники міністрів оборони і закордонних справ - Станімір Георгієв і Тихомир Стойчев, а також головнокомандувач оборони Болгарії Еміль Єфтімов.

Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків

Президент Володимир Зеленський вчора, 26 лютого, підписав закон про демобілізацію військових строкової служби.

Зазначається, що закон сьогодні підписав голова Верховної ради Руслан Стефанчук і сам Зеленський.

Повідомлялося, що в остаточному вигляді до законопроєкту включено норму щодо термінів, протягом яких строковиків не можуть призвати. Військові не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців із дня звільнення в запас.

Українські військові відійшли від села Ласточкине, - ЗСУ

Українські військові здійснили відхід від села Ласточкине Донецької області. Воно розташоване у 6 км від Авдіївки.

"Підрозділи Збройних сил України здійснили вихід від села Ласточкине", - розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

За його словами, такий маневр був необхідний, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі і не допустити подальшого просування противника далі в західному напрямку.

ЄС може створити фонд для України з розробки дронів та ШІ, - Боррель

Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що запропонує країнам-членам блоку створити фонд допомоги для України з розробки дронів і штучного інтелекту.

"Я збираюся запропонувати державам-членам фонд для допомоги Україні в розробці нових інструментів цієї війни: безпілотників і штучного інтелекту", - заявив він.

Боррель зазначив, що війна вирішуватиметься переважно за рахунок систем зв'язку і наведення.

"Це невеликі безпілотники, дальність польоту яких становить 20 кілометрів, вони несуть двокілограмовий заряд вибухівки, коштують дуже мало і більше не потрібні, щоб знищити танк", - підкреслив він.

Глава дипломатії ЄС додав, що завдяки дронам на передовій тепер усе на виду.

"Танки використовуються як статична артилерія, вони не виходять на відкритий простір. На них або падає безпілотник, або під них підкладають міну. Усе видно на полі бою", - заявив він.

При цьому зазначив, що зараз необхідно розвивати технології, засновані на іншому типі ведення війни.

"Перед обличчям масованих атак малих безпілотників, схожих на рій ос, захисна альтернатива - заглушити систему зв'язку. Якщо ви можете контролювати спектр, дрон марний. Ми повинні нести класичні боєприпаси і підтримувати їх у сучасних аспектах ведення війни, таких як штучний інтелект. Потрібно розвивати технології, засновані на іншому типі ведення війни. І вони це роблять, поки що з великою майстерністю, але їм потрібно більше", - наголосив він.

Зеленський запропонував кешбек за купівлю українських товарів

Українці зможуть отримати компенсацію частини оплати за товари та послуги, вироблені в країні. Програма кеш беку "Купуй українське" запрацює вже цього року.

"За купівлю певних типів зроблених в Україні товарів і послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку", - сказав президент Володимир Зеленський.

За його словами, відповідне доручення уряду, наразі цю програму розробляють, і вона повинна запрацювати вже цього річ.

"Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема й оборонні. Уже готують параметри українського кешбеку: фінансові й технічні", - сказав Зеленський.

Дрони, боєприпаси і не тільки. Німеччина передала Україні нову військову допомогу

Німеччина вчора, 26 лютого, оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву партію артилерійських боєприпасів.

Зазначається, що Україна отримала 14 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.

Що ще увійшло до списку допомоги

4 машини розмінування WISENT 1;

3 мобільних дистанційно керованих і захищених систем розмінування;

матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

250 наборів для розмінування;

10 розвідувальних БПЛА Vector із запасними частинами;

22 системи виявлення та придушення проти дронів;

12 терміналів SatCom;

4 автомобілі для охорони кордону.

Слідом за Вірменією. Зеленський незабаром може відвідати Азербайджан, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом може відвідати Азербайджан.

Джерела видання вказують, що візит Зеленського до Вірменії, найімовірніше, відбудеться 4 березня.

Далі джерело додало, що в цьому разі Зеленський також вирушить до Азербайджану.

Парламент Угорщини ратифікував заявку Швеції в НАТО

Парламент Угорщини вчора, 26 лютого, ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО.

Зазначається, що в перший день весняної сесії представники ухвалили ратифікацію членства Швеції в НАТО.

За це проголосували 188 депутатів, ще 6 виступили проти. Тих, хто утримався, не було.

Угорщина була останньою державою-членом, яка схвалила заявку Швеції в НАТО.

У парламенті Швеції хочуть негайного рішення про поставку Україні літаків Gripen

Лідер шведської партії "Центр" Мухаррем Демірок хоче негайного рішення з приводу поставок країною винищувачів Gripen в Україну.

До цих вимог також частково приєдналися представники "Соціал-демократичної робітничої партії". Демірок очікує від прем'єра Швеції рішень з приводу поставок літаків уже сьогодні.

Видання зазначає, що "Центр" уже давно наполягає на відправленні літаків до України, ще до того, як Швеція буде прийнята в НАТО.

Усі опозиційні партії зайняли позитивну позицію, окрім соціал-демократів із застереженням, що Швеція спершу має вступити до НАТО. Про це заявила лідерка партії Магдалена Андерссон у своїй промові на площі Сергеля в Стокгольмі цими вихідними на демонстрації на підтримку України.