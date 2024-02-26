Американське ЦРУ підтримує в Україні секретні бази спостереження за Росією, - NYT
Центральне розвідувальне управління США підтримує в Україні 12 секретних баз. Вони допомагають відстежувати дії російських збройних сил та збирати важливі дані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
"Пункт прослуховування в українському лісі є частиною підтримуваної ЦРУ мережі шпигунських баз, побудованої за останні вісім років, яка включає 12 секретних місць уздовж російського кордону", - йдеться у виданні.
Зазначається, що приблизно у 2016 році американська спецслужба розпочала підготовку елітного українського загону, який захоплював російські БпЛА та засоби зв'язку, щоб технічні працівники ЦРУ могли з їхньою допомогою зламати російські системи шифрування.
Як стверджується, одним з офіцерів у загоні був нинішній голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов.
Крім того, ЦРУ допомогло підготувати нове покоління українських шпигунів, які працювали в Росії, по всій Європі, на Кубі та в інших місцях, де росіяни мають значну присутність.
У виданні зауважують, що директор ЦРУ Вільям Бернс минулого четверга здійснив таємний візит до України, який став його 10-м візитом з моменту вторгнення.
Також, під час вторгнення ЦРУ передавало критично важливу розвідувальну інформацію, зокрема про те, де і якими системами озброєнь Росія планує завдавати удари.
ЦРУ про війну в Україні
Нагадаємо, глава ЦРУ наприкінці січня заявив, що на Україну чекає важкий рік у війні з Росією. Припинення американської допомоги Києву було б помилкою "історичного масштабу".
Також у ЦРУ повідомили, що російська армія з початку вторгнення в Україну втратила вбитими та пораненими близько 315 тисяч людей. Знищено дві третини танкових запасів Москви.
Напередодні ми повідомляли, що Центральне розвідувальне управління США не дозволяє своїм аналітикам користуватися месенджером Telegram.
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