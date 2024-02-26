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Слідом за Вірменією. Зеленський незабаром може відвідати Азербайджан, - ЗМІ

Понеділок 26 лютого 2024 19:49
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Слідом за Вірменією. Зеленський незабаром може відвідати Азербайджан, - ЗМІ Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом може відвідати Азербайджан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вірменську службу "Радіо Свобода".

Джерела видання вказують, що візит Зеленського до Вірменії, найімовірніше, відбудеться 4 березня.

Далі джерело додало, що в цьому разі Зеленський також вирушить до Азербайджану.

Візит до Вірменії

У МЗС Вірменії відмовилися підтвердити або спростувати цю інформацію, заявивши лише, що інформують громадськість про візити іноземних лідерів "у свій час".

Новини про можливу поїздку Зеленського з'явилися після нещодавніх візитів прем'єр-міністра Нікола Пашиняна до Німеччини та Франції, під час яких він посилив критику Росії.

Представник правлячої партії "Громадянський договір" Бабкен Тунян заявив, що президент України є обраним лідером своєї країни, і, як і інші глави держав, він може відвідувати Вірменію, якщо немає особливих перешкод.

Інший депутат Гагік Мелконян заявив, що Вірменію не хвилює, як Росія відреагує чи не відреагує на візит Зеленського.

Інформація про візит Зеленського до Вірменії

Раніше інше видання повідомляло, що президент України Володимир Зеленський найближчим часом відвідає Вірменію. Дата візиту остаточно не підтверджена.

Повірений у справах України у Вірменії Лобач Валерій не спростував цю інформацію журналістам Factor TV.

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Володимир Зеленський Вірменія Азербайджан
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