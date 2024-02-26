Дрони, боєприпаси і не тільки. Німеччина передала Україні нову військову допомогу
Німеччина сьогодні, 26 лютого, оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву партію артилерійських боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.
Зазначається, що Україна отримала 14 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.
Що ще увійшло до списку допомоги
- 4 машини розмінування WISENT 1;
- 3 мобільних дистанційно керованих і захищених систем розмінування;
- матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 250 наборів для розмінування;
- 10 розвідувальних БПЛА Vector із запасними частинами;
- 22 системи виявлення та придушення проти дронів;
- 12 терміналів SatCom;
- 4 автомобілі для охорони кордону.
Що планується передати Україні в майбутньому
Також Німеччина відзвітувала і про плани майбутніх поставок. Україна повинна буде 20 систем датчиків і глушилок проти безпілотників, а також 10 додаткових броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2.
Поставки здійснюються зі складів промисловості, фінансуються німецькими фондами для зміцнення потенціалу безпеки. Деякі поставки потребують модернізації або їхнє виробництво триває. Також проводяться заходи з навчання.
Візит Зеленського до Німеччини
Як раніше анонсували в ОП, 16 лютого президент Володимир Зеленський відвідав Німеччину та Францію для переговорів із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Франції Еммануелем Макроном.
Також стало відомо, що президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки.
Зеленський додав, що підписана сьогодні угода про гарантії безпеки між Україною та Німеччиною стала найпотужнішим документом.
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