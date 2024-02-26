Дрони, боєприпаси і не тільки. Німеччина передала Україні нову військову допомогу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини .

Зазначається, що Україна отримала 14 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.

Що ще увійшло до списку допомоги

4 машини розмінування WISENT 1;

3 мобільних дистанційно керованих і захищених систем розмінування;

матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

250 наборів для розмінування;

10 розвідувальних БПЛА Vector із запасними частинами;

22 системи виявлення та придушення проти дронів;

12 терміналів SatCom;

4 автомобілі для охорони кордону.

Що планується передати Україні в майбутньому

Також Німеччина відзвітувала і про плани майбутніх поставок. Україна повинна буде 20 систем датчиків і глушилок проти безпілотників, а також 10 додаткових броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2.

Поставки здійснюються зі складів промисловості, фінансуються німецькими фондами для зміцнення потенціалу безпеки. Деякі поставки потребують модернізації або їхнє виробництво триває. Також проводяться заходи з навчання.

Візит Зеленського до Німеччини

Як раніше анонсували в ОП, 16 лютого президент Володимир Зеленський відвідав Німеччину та Францію для переговорів із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Також стало відомо, що президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки.

Зеленський додав, що підписана сьогодні угода про гарантії безпеки між Україною та Німеччиною стала найпотужнішим документом.