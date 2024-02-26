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Чотири українські гвардійці розбили колону окупантів біля Роботиного (відео)

Запорізька область, Понеділок 26 лютого 2024 12:10
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Чотири українські гвардійці розбили колону окупантів біля Роботиного (відео) Фото: українські гвардійці відбили штурм окупантів біля Роботиного (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Чотири воїни бригади "Спартан" Гвардії Наступу зупинили штурмову колону біля Роботиного на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

"Бійці вступили у бій проти трьох БТР-ів з піхотою на броні. Перший бронетранспортер підірвався на заготовленій міні, другий гвардійці підбили з РПГ"_ зазначають у відомстві.

Як зазначають у МВС, третя одиниця технік окупантів встигла висадити піхоту, внаслідок чого зав'язався стрілецький бій.

"Попри отримані поранення хлопці не відступили і вийшли з бою переможцями, отримали необхідну медичну допомогу. Вогнева підтримка бригади добила залишки окупантів", - йдеться в повідомленні.

Бої за Роботине

Нагадаємо, 47-а та 82-а бригади ЗСУ звільнили село Роботине у Запорізькій області 23 серпня 2023 року.

За даними CNN, російська армія у лютому 2024 року зосередила на Запорізькому напрямі близько 50 тисяч своїх солдатів.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті писав про те, що росіяни продовжують штурми в районі Роботино. При цьому російські пропагандисти стверджували, що їхні війська нібито підійшли до околиць села.

Як повідомлялося днями, сухопутні війська Росії продовжили і, швидше за все, посилили наступ у напрямку села Роботине, яке ЗСУ відбили під час контрнаступу влітку 2023 року. З того часу село залишається на лінії фронту.

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