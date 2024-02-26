Чотири українські гвардійці розбили колону окупантів біля Роботиного (відео)

Чотири воїни бригади "Спартан" Гвардії Наступу зупинили штурмову колону біля Роботиного на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

"Бійці вступили у бій проти трьох БТР-ів з піхотою на броні. Перший бронетранспортер підірвався на заготовленій міні, другий гвардійці підбили з РПГ"_ зазначають у відомстві.

Як зазначають у МВС, третя одиниця технік окупантів встигла висадити піхоту, внаслідок чого зав'язався стрілецький бій.

"Попри отримані поранення хлопці не відступили і вийшли з бою переможцями, отримали необхідну медичну допомогу. Вогнева підтримка бригади добила залишки окупантів", - йдеться в повідомленні.