Візит глави МЗС Німеччини в Україну та рішення ЄС щодо активів Росії: новини за 21 травня

Учора, 21 травня 2024 року, до Києва приїхала глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, а Євросоюз схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів Росії.

Війна Росії проти України: останні новини

До Києва прибула голова МЗС Німеччини Бербок

Вчора, 21 травня, до Києва з неанонсованим візитом прибула голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Німеччини Анналена Бербок.

Як відзначає відомство, метою візиту Бербок є спроба запевнити України у тому, що попри погіршення ситуації на полі бою, Німеччина та Європа продовжуватимуть твердо стояти на її боці, а також не припинятимуть надавати їй допомогу.

ЄС схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів РФ

Європейський союз схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів Росії.

"В рамках ЄС ми ухвалили рішення про передачу Україні коштів, отриманих у результаті заморожування активів російського Центрального банку. Тільки цього року ця сума може скласти до 3 млрд євро", - повідомив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

Міністр додав, що 90% коштів підуть на військову підтримку.

"Росія повинна заплатити за шкоду, завдану її агресивною війною", - заявив Ліпавський.

Зеленський припустив, коли Захід може зважитися на передачу Україні семи систем Patriot

На саміті НАТО у Вашингтоні можуть ухвалити рішення про передачу Україні семи систем Patriot.

Президент Володимир Зеленський знову закликав НАТО надати більше винищувачів F-16, а також систем ППО Patriot.

За його словами, Україні потрібно багато систем Patriot, але вона погодиться на сім штук для захисту регіонів, що мають ключове значення для національної економіки та енергетичного сектора.

Видання пише, що Зеленський припустив, що рішення (про передачу Patriot) може бути ухвалено, коли лідери НАТО зберуться на саміт у Вашингтоні в липні.

"Ви вважаєте, що це занадто багато для ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні? За країну, яка сьогодні бореться за свободу і демократію в усьому світі?", - поставив запитання президент України.

Бійці ССО за три тижні знищили пів дивізіону російських ЗРК "Бук"

Оператори 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій (ССО) за три тижні знищили чотири зенітно-ракетні комплекси "Бук" росіян, тобто пів дивізіону.

"Оператори 3-го окремого полку ССО за три тижні розбили пів дивізіону зенітно-ракетних комплексів "Бук" росіян на одному з операційних напрямків", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ССО, три ворожі ЗРК було уражено наприкінці квітня - початку травня. Четвертий "Бук" українські воїни знищили днями.

Під час розвідувальних дій оператори виявили місце розташування "Бук". По ворожій цілі оперативно нанесено вогневе ураження ударним дроном.

"Зазначимо, що це - одна з останніх новітніх розробок, яка поступила на озброєння Сил спеціальних операцій. Результат влучної роботи ССО - палаючі залишки російського заліза", - додали у Силах спецоперацій.

ЗСУ уразили російський ракетний корабель "Циклон" у Севастополі, - Генштаб

Українські військові в ніч на 19 травня змогли уразити російський ракетний корабель "Циклон". Він перебував в окупованому Севастополі.

Військові уточнили, що це сталося в ніч на 19 травня.

Генштаб додав, що корабель перебував у тимчасово окупованому Севастополі.

"Сили оборони України вразили російський ракетний корабель "Циклон" проекту 22800", - повідомили військові.

Екс-мера Балаклії судитимуть за держзраду. Він співпрацював із РФ, йому загрожує довічне

Колишнього мера Балаклії судитимуть за держзраду. У 2022 році він почав співпрацювати з росіянами, але після деокупації міста він втік до РФ.

З перших днів окупації міста Балаклія чинний на той момент міський голова добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками та фактично здав їм населений пункт. У публікації не вказано ім'я та прізвище колишнього чиновника, але раніше прокуратура повідомляла, що йшлося про Івана Столбового.

Колишній український чиновник переховується від правосуддя на території РФ, його оголошено в розшук. Обвинуваченого судитимуть заочно в Балаклійському районному суді Харківської області. За держзраду фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

Частина жителів Харківської області під час повторної евакуації зможуть отримувати виплати

Особи, які евакуюються з небезпечних районів Харківської області, можуть знову отримувати виплати як переселенці.

"У рамках обов'язкової евакуації з Вовчанська та Липців люди, які повторно виїхали, мають право на виплати для внутрішньо переміщених осіб", - зазначила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, йдеться про тих громадян, які внесені до списків евакуйованих і які складає місцева влада.

Для включення до цього списку особи, які самостійно виїхали з населених пунктів Харківської області, де оголошено обов'язкову евакуацію, можуть звертатися до Департаменту соціального захисту населення Харківської ОВА за телефоном "гарячої лінії" - (066) 283-41-43.

Скільки засуджених подали заяви на службу в армії: відповідь Мін'юсту

Більше ніж 3 тисячі засуджених подали заяви на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для служби в армії.

Як відзначила заступниця голови Міністерства юстиції Олена Висоцька, ця цифра приблизно й прогнозувалась до прийняття закону. Зокрема при попередніх опитуваннях серед засуджених, близько 4,5 тисячі людей виявили бажання служити в армії.

Водночас вона зауважила, що не усім засудженим закон дозволяє мобілізуватись. Ба більше, дехто може отримати відмову з боку військово-лікарських комісій (ВЛК) через суспільно-небезпечні хвороби (ВІЛ, туберкульоз, гепатити).

"І тому коли ми говоримо великі цифри - про 20 тисяч, це дуже теоретичний потенціал. Реально це 4-5 тисяч. Але ми зрозуміли, що і 4-5 тисяч замотивованих людей, у яких є бажання умовно-достроково звільнитися за умови укладення контракту - це допомога для Збройних сил. Тому ми пішли на цей крок і зараз реалізовуємо відповідний закон", - зауважила вона.