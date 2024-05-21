ua en ru
Вт, 21 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ уразили російський ракетний корабель "Циклон" у Севастополі, - Генштаб

Крим, Вівторок 21 травня 2024 17:18
UA EN RU
ЗСУ уразили російський ракетний корабель "Циклон" у Севастополі, - Генштаб Архівне фото: ЗСУ уразили російський ракетний корабель "Циклон" (kchf.ru)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові в ніч на 19 травня змогли вразити російський ракетний корабель "Циклон". Він перебував в окупованому Севастополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Військові уточнили, що це сталося в ніч на 19 травня.

Генштаб додав, що корабель перебував у тимчасово окупованому Севастополі.

"Сили оборони України вразили російський ракетний корабель "Циклон" проекту 22800", - повідомили військові.

Що відомо про корабель

Був закладений 2016 року на окупованій українській території в місті Керч, спущений на воду 2020 року, прийнятий до складу ЧФ ВМФ РФ 12 липня 2023 року (заводський номер 801), вийшов на бойове чергування 22 серпня 2023 року.

"Циклон" став першим кораблем проєкту 22800 "Каракурт" РФ у Чорному морі і четвертим кораблем цього проєкту на всіх флотах РФ

Що передувало

У ніч на 19 травня українські воїни знищили російський корабель, а саме морський тральщик "Ковровец".

Пізніше речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук додав, що Чорноморський флот РФ міг втратити малий ракетний корабель "Циклон", який є останнім носієм крилатих ракет у Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні
NEWS
В Україні скасували відключення світла сьогодні вдень: у чому причина
В Україні скасували відключення світла сьогодні вдень: у чому причина
DAILY
5 років Зеленського. На які болючі точки українців тисне Росія і чи є ризики для влади країни
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна 5 років Зеленського. На які болючі точки українців тисне Росія і чи є ризики для влади країни