Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію у Вовчанську, - ОСУВ "Хортиця"

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Наразі на Харківщині ситуація і оперативна обстановка залишається складною, вона динамічно змінюється. Однак нашим силам оборони та всім задіяним підрозділам вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема в місті Вовчанськ", - заявив він.

Волошин додав, що росіяни не полишають спроб прорвати оборону наших підрозділів біля Липців, Вовчанська, Стариці.

"Наземні штурми загарбники поєднують, звісно, з авіаційними ударами. Окупанти застосовують авіацію якраз для нанесення ракетно-бомбових ударів по Харкову та іншим населеним пунктам області", - заявив він.

Речник "Хортиці" додав, що на Харківському напрямку за минулий день росіяни здійснили 83 атаки і на ранок на сьогодні вже відбулося 5 бойових зіткнень.

"Мушу зазначити, що кількість боєзіткнень з ворогом в порівнянні з минулою добою знизилась майже удвічі. Ворог не припиняє, звісно, спроби зосереджувати свої зусилля на напрямку Стрілеча, Липці та на захоплені саме міста Вовчанськ з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу якраз в тили наших військ", - зазначив він.

Волошин додав, що поблизу кордонів загарбники створили і значно посилили оперативно-тактичне угрупування військ противника.

"Однак наші Сили оборони тримаються, намагаються витіснити окупаційні війська в напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська, в якому ворог мав наміри закріпитися якраз в житловій забудові. Однак наші захисники роблять все можливе і не дають йому це зробити", - заявив він.