Бійці ССО за три тижні знищили пів дивізіону російських ЗРК "Бук"

Оператори 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій (ССО) за три тижні знищили чотири зенітно-ракетні комплекси "Бук" росіян, тобто пів дивізіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ССО.

"Оператори 3-го окремого полку ССО за три тижні розбили пів дивізіону зенітно-ракетних комплексів "Бук" росіян на одному з операційних напрямків", - йдетьсяв повідомленні.

Як зазначили в ССО, три ворожі ЗРК було уражено наприкінці квітня - початку травня. Четвертий "Бук" українські воїни знищили днями.

Під час розвідувальних дій оператори виявили місце розташування "Бук". По ворожій цілі оперативно нанесено вогневе ураження ударним дроном.

"Зазначимо, що це - одна з останніх новітніх розробок, яка поступила на озброєння Сил спеціальних операцій. Результат влучної роботи ССО - палаючі залишки російського заліза", - додали у Силах спецоперацій.