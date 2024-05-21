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"Він любить своє життя". Зеленський вважає, що Путін не застосує ядерну зброю в Україні

Вівторок 21 травня 2024 18:36
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"Він любить своє життя". Зеленський вважає, що Путін не застосує ядерну зброю в Україні Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Основною причиною коливань країн Заходу є страх перед ядерною ескалацією. Але її було явно перебільшено.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін утримається від застосування ядерної зброї в Україні з почуття самозбереження.

"Можливо, він ірраціональний, але він любить своє життя", - сказав Зеленський.

Він також припустив, що існує ще одна причина коливань Заходу. Президент вважає, що деякі країни прагнуть зберегти торговельні та дипломатичні зв'язки з Росією.

"Усі тримають двері злегка прочиненими", - сказав він.

Ядерні загрози Росії

Росія з самого початку вторгнення в Україну погрожує застосуванням ядерної зброї. Особливо такі сигнали надсилаються країнам Заходу, які допомагають Україні зброєю.

Сьогодні ж Міноборони РФ розпочало проведення першого етапу навчань із застосування нестратегічної ядерної зброї. Вони спрямовані нібито у відповідь на "провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації".

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