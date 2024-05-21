"Він любить своє життя". Зеленський вважає, що Путін не застосує ядерну зброю в Україні

Основною причиною коливань країн Заходу є страх перед ядерною ескалацією. Але її було явно перебільшено.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін утримається від застосування ядерної зброї в Україні з почуття самозбереження. "Можливо, він ірраціональний, але він любить своє життя", - сказав Зеленський. Він також припустив, що існує ще одна причина коливань Заходу. Президент вважає, що деякі країни прагнуть зберегти торговельні та дипломатичні зв'язки з Росією. "Усі тримають двері злегка прочиненими", - сказав він.