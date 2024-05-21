До Києва прибула голова МЗС Німеччини Бербок

Сьогодні, 21 травня, до Києва з неанонсованим візитом прибула голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Німеччини Анналена Бербок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Німеччини.

Як відзначає відомство, метою візиту Бербок є спроба запевнити України у тому, що попри погіршення ситуації на полі бою, Німеччина та Європа продовжуватимуть твердо стояти на її боці, а також не припинятимуть надавати їй допомогу.

Ankunft Außenministerin Baerbock in Kiew. Begrüßung durch Botschafter @MJaegerT Mehr auf @derspiegel pic.twitter.com/hPslpoI342 — Christoph Schult (@schultchristoph) May 21, 2024

"Наша підтримка ґрунтується на глибокому переконанні, що Україна переможе у цій війні. Путін (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.) спекулює на тому, що в якийсь момент у нас вичерпаються сили, але у нас є сила духу. Разом з багатьма іншими країнами з усіх куточків світу Німеччина непохитно стоїть на боці України. Народ України може розраховувати на це в довгостроковій перспективі", - заявила міністр.

Допомога Німеччини Україну

Німеччина є одним з головних союзників України, який допомагає країні у її протистоянні російській агресії. Від початку повномасштабно війни Берлін надавав Києву не лише військову, але й фінансову, а також гуманітарну допомогу. В кінці березня Німеччина передала новий пакет підтримки, який включав:

боєприпаси для Leopard 2 A6 ;

18 тисяч боєприпасів калібру 155 мм;

14 розвідувальних дронів Vector із запасними частинами й не тільки.

Водночас в країні вже довгий період тривають дискусії довкола далекобійних ракет Taurus, які канцлер Олаф Шольц відмовляється надати Україні.