Частина жителів Харківської області під час повторної евакуації зможуть отримувати виплати

Особи, які евакуюються з небезпечних районів Харківської області, можуть знову отримувати виплати як переселенці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук .

"У рамках обов'язкової евакуації з Вовчанська та Липців люди, які повторно виїхали, мають право на виплати для внутрішньо переміщених осіб", - зазначила вона.

За її словами, йдеться про тих громадян, які внесені до списків евакуйованих і які складає місцева влада.

Для включення до цього списку особи, які самостійно виїхали з населених пунктів Харківської області, де оголошено обов'язкову евакуацію, можуть звертатися до Департаменту соціального захисту населення Харківської ОВА за телефоном "гарячої лінії" - (066) 283-41-43.

Який розмір виплат

Для відновлення статусу внутрішньо переміщеної особи необхідно звернутися до ЦНАПу або до управлінь соціального захисту населення в приймаючих громадах.

Державна грошова допомога для переселенців виплачується в розмірі 2000 гривень на місяць для дорослих, 3000 гривень - на дітей та особам з інвалідністю. Така допомога призначається на 6 місяців.