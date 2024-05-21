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ЄС схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів РФ

Вівторок 21 травня 2024 13:25
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ЄС схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів РФ Фото: глава МЗС Чехії Ян Липасський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Сьогодні в рамках ЄС ми ухвалили рішення про передачу Україні коштів, отриманих у результаті заморожування активів російського Центрального банку. Тільки цього року ця сума може скласти до 3 млрд євро", - повідомив він.

Міністр додав, що 90% коштів підуть на військову підтримку.

"Росія повинна заплатити за шкоду, завдану її агресивною війною", - заявив Ліпавський.

Активи РФ

Країни Заходу заморозили активи Центрального банку Росії на суму близько 300 мільярдів доларів у відповідь на військову спецоперацію в Україні. Питання про те, що робити з цими грошима, залишається відкритим. Конфіскація активів поки що не розглядається. Замість цього країни Заходу пропонують використовувати отриманий від них прибуток для допомоги Україні.

Бельгійський депозитарій Euroclear, де зберігається більша частина заморожених активів, найближчим часом має ухвалити рішення щодо їхньої подальшої долі.

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