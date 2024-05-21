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Прикордонники не виключають наступу російської армії в Сумській області

Україна, Вівторок 21 травня 2024 11:38
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Прикордонники не виключають наступу російської армії в Сумській області Фото: Андрій Демченко (facebook.com)
Автор: Олександр Білоус

Наступ російської армії на Сумську область не слід виключати. Він може відбутися, щоб відволікти українські сили з інших ділянок фронту.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Радіо Свобода".

"Ніколи не можна виключати, і я це підкреслював, що в тому числі і по Сумському напрямку. Ворог може в будь-який момент, навіть попри те, що він не має достатніх сил, спробувати зробити щось подібне, як це зараз відбувається по Харківському напрямку. Саме для того, щоб розтягнути лінію фронту, лінію активних бойових дій і власне розтягнути сили оборони нашої країни", - сказав Демченко.

Демченко нагадав, що протяжність кордону ворогом досить велика. "Тільки по Сумській області - понад 560 кілометрів. І, власне, навіть залучаючи ті сили, які ми маємо, які ми можемо туди залучити, ми маємо тримати нашу оборону потужну, бо ворог переважає і по техніці, і по засобах ураження, і по особовому складу, на жаль", - сказав речник Держприкордонслужби.

Нагадаємо, раніше глава ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The New York Times заявив, що російські війська після наступу у Харківській області зроблять потужний удар у напрямку Сум.

Буданов уточнив, що російські війська зосереджені в районі міста Суджа. За його словами, росіяни раніше планували в Сумській області операцію, подібну до тої, яку зараз проводять у Харківській області.

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