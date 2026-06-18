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Військові розкрили ефект ударів по логістиці РФ на фронті

12:34 18.06.2026 Чт
2 хв
Російських штурмів на півдні суттєво поменшало за останні 4-5 днів
aimg Валерій Ульяненко aimg Дмитро Левицький aimg Уляна Безпалько
Військові розкрили ефект ударів по логістиці РФ на фронті Фото: українські дрони нищать ворожу логістику (Getty Images)
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Кількість ворожих штурмів на фронті різко скоротилась в результаті ударів українських захисників по логістиці окупантів.

Про це РБК-Україна розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Він підкреслив, що кампанія українських ударів має вплив безпосередньо на ситуацію на фронті.

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За його словами, кількість штурмових дій з боку росіян на Півдні за останні 4-5 днів в результаті українських ударів по логістиці ворога впала приблизно на 15%. Якщо раніше фіксувалось по 50 бойових зіткнень на Півдні, то зараз - 35-37.

"Немає такої високої інтенсивності, на яку ворог розраховував, адже він стягнув сюди певну кількість сил і засобів, щоб активізуватись на Півдні. Нашими "middle-strike" ударами по ворожій логістиці ми не дозволили йому розпочати свою активізацію в цей період", - зазначив Волошин.

Удари по мостах до Криму

Нагадаємо, 7 червня по Чонгарському мосту було завдано перший удар. Після атаки рух через переправу відновили лише частково, організувавши його у реверсивному режимі.

Вже 9 червня міст знову опинився під атакою дронів. Унаслідок цього транспортне сполучення через нього повністю припинили. Після інциденту окупаційна влада почала радити використовувати альтернативні маршрути через Армянськ і Перекоп.

Також вранці 10 червня окупанти перекрили рух мостом між Генічеськом та Арабатською стрілкою на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Це друга стратегічно важлива переправа, роботу якої було обмежено протягом кількох днів після атак на Чонгарський міст.

У ніч на 11 червня в окупованому Криму лунали вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомляли про пожежі в Сімферополі та Севастополі, а також про можливі пошкодження мостових переходів, що з'єднують півострів із материком.

Згодом, 13 червня, російська сторона знову заявила про удари по транспортній інфраструктурі на підступах до Криму. За словами гауляйтера Володимира Сальдо, безпілотники атакували міст між Генічеськом і Арабатською стрілкою.

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