Військові розкрили ефект ударів по логістиці РФ на фронті

Кількість ворожих штурмів на фронті різко скоротилась в результаті ударів українських захисників по логістиці окупантів.

Він підкреслив, що кампанія українських ударів має вплив безпосередньо на ситуацію на фронті.

За його словами, кількість штурмових дій з боку росіян на Півдні за останні 4-5 днів в результаті українських ударів по логістиці ворога впала приблизно на 15%. Якщо раніше фіксувалось по 50 бойових зіткнень на Півдні, то зараз - 35-37.

"Немає такої високої інтенсивності, на яку ворог розраховував, адже він стягнув сюди певну кількість сил і засобів, щоб активізуватись на Півдні. Нашими "middle-strike" ударами по ворожій логістиці ми не дозволили йому розпочати свою активізацію в цей період", - зазначив Волошин.

Удари по мостах до Криму

Нагадаємо, 7 червня по Чонгарському мосту було завдано перший удар. Після атаки рух через переправу відновили лише частково, організувавши його у реверсивному режимі.

Вже 9 червня міст знову опинився під атакою дронів. Унаслідок цього транспортне сполучення через нього повністю припинили. Після інциденту окупаційна влада почала радити використовувати альтернативні маршрути через Армянськ і Перекоп.

Також вранці 10 червня окупанти перекрили рух мостом між Генічеськом та Арабатською стрілкою на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Це друга стратегічно важлива переправа, роботу якої було обмежено протягом кількох днів після атак на Чонгарський міст.