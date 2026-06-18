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Военные раскрыли эффект ударов по логистике РФ на фронте

12:34 18.06.2026 Чт
2 мин
Российских штурмов на юге стало значительно меньше за последние 4-5 дней
aimg Валерий Ульяненко aimg Дмитрий Левицкий aimg Ульяна Безпалько
Военные раскрыли эффект ударов по логистике РФ на фронте Фото: украинские дроны уничтожают враждебную логистику (Getty Images)
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Число вражеских штурмов на фронте резко сократилось в результате ударов украинских защитников по логистике окупантов.

Об этом РБК-Украина сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Он подчеркнул, что кампания украинских ударов оказывает непосредственное влияние на ситуацию на фронте.

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По его словам, количество штурмовых действий со стороны россиян на юге за последние 4-5 дней в результате украинских ударов по логистике врага сократилось примерно на 15%. Если раньше на юге фиксировалось по 50 боевых столкновений, то сейчас - 35-37.

"Нет такой высокой интенсивности, на которую враг рассчитывал, ведь он стянул сюда определенное количество сил и средств, чтобы активизироваться на Юге. Нашими ударами "middle-strike" по вражеской логистике мы не позволили ему начать свою активизацию в этот период", - отметил Волошин.

Удары по мостам в Крым

Напомним, 7 июня по Чонгарскому мосту был нанесен первый удар. После атаки движение через переправу возобновили лишь частично, организовав его в реверсивном режиме.

Уже 9 июня мост вновь оказался под атакой дронов. В результате этого транспортное сообщение через него полностью прекратили. После инцидента оккупационные власти начали советовать использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп.

Также утром 10 июня оккупанты перекрыли движение по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой на временно оккупированной части Херсонской области. Это вторая стратегически важная переправа, работа которой была ограничена в течение нескольких дней после атак на Чонгарский мост.

В ночь на 11 июня в оккупированном Крыму раздавались взрывы. Местные Telegram-каналы сообщали о пожарах в Симферополе и Севастополе, а также о возможных повреждениях мостовых переходов, соединяющих полуостров с материком.

Впоследствии, 13 июня, российская сторона вновь заявила об ударах по транспортной инфраструктуре на подступах к Крыму. По словам гауляйтера Владимира Сальдо, беспилотники атаковали мост между Геническом и Арабатской стрелкой.

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