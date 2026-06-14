Росіяни на півдні змінюють логістичні маршрути і схеми постачання боєприпасів, - Волошин
Російські війська змінюють логістичні маршрути і схеми постачання на півдні. Боєприпаси планують перевозити цивільними легковиками з причепами, а особовий склад - малими групами по другорядних дорогах.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону.
За даними розвідки, ворог розглядає таку можливість, щоб склади боєприпасів були на відстані понад 200 км до лінії бойового зіткнення.
Потім від них щоб були ще кілька менших польових складів, на яких запас боєприпасів і ракет був не більш ніж на дві доби.
"Все перевезення буде здійснюватися, наприклад, цивільним транспортом, легковими автомобілями з причепами. А особовий склад, який буде задіяний в цих перевезеннях, не має бути одягнутий у форму, має бути в цивільному одязі або ж у формі представників комунальних служб", - розповів речник.
За його словами, для постачання паливно-мастильних матеріалів окупанти розглядають водний транспорт. Зокрема, планують залучати до портів Бердянська і Скадовська малі морські танкери, рейдові наливні шаланди та баржі.
Для перевезення особового складу росіяни планують використовувати другорядні дороги, і возити не тентованими машинами чи автобусами, а малими групами невеликим автомобільним транспортом.
Удари ЗСУ по логістиці ворога
Нагадаємо, у неділю, 7 червня, Сили оборони України завдали удару по Чонгарському мосту, який з'єднує окуповану Херсонщину з Кримом. Після цього рух переправою відновили у реверсивному режимі.
9 червня міст повторно атакували дрони, через що рух знову призупинили. Після цього окупаційна так звана влада рекомендувала користуватися альтернативними маршрутами через Армянськ і Перекоп.
Згодом у ЦПД повідомили, що Чонгарський міст повністю знищений після кількох ударів дронами.
Окрім того, вранці 10 червня на тимчасово окупованій частині Херсонської області перекрили міст між Генічеськом та Арабатською стрілкою. Це вже друга важлива переправа, рух якою окупанти зупинили за останні дні після Чонгарського мосту.
А у ніч на 11 червня в Криму пролунали вибухи - пабліки повідомили про пожежі в Сімферополі та Севастополі. Також відомо про пошкоджені мости на сухопутних в'їздах.
Детальніше про те, чим важливий Чонгарський міст та як його втрата може ударити по росіянах на фронті, читайте у матеріалі РБК-Україна.