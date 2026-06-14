ua en ru
Нд, 14 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни на півдні змінюють логістичні маршрути і схеми постачання боєприпасів, - Волошин

14:30 14.06.2026 Нд
2 хв
Які варіанти розглядає ворог?
aimg Тетяна Степанова
Росіяни на півдні змінюють логістичні маршрути і схеми постачання боєприпасів, - Волошин Фото: росіяни на півдні змінюють логістичні маршрути і схеми постачання боєприпасів (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Російські війська змінюють логістичні маршрути і схеми постачання на півдні. Боєприпаси планують перевозити цивільними легковиками з причепами, а особовий склад - малими групами по другорядних дорогах.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону.

За даними розвідки, ворог розглядає таку можливість, щоб склади боєприпасів були на відстані понад 200 км до лінії бойового зіткнення.

Потім від них щоб були ще кілька менших польових складів, на яких запас боєприпасів і ракет був не більш ніж на дві доби.

"Все перевезення буде здійснюватися, наприклад, цивільним транспортом, легковими автомобілями з причепами. А особовий склад, який буде задіяний в цих перевезеннях, не має бути одягнутий у форму, має бути в цивільному одязі або ж у формі представників комунальних служб", - розповів речник.

Читайте також: Окупанти заявили про нові атаки ЗСУ по мостах до Криму: що відомо про наслідки

За його словами, для постачання паливно-мастильних матеріалів окупанти розглядають водний транспорт. Зокрема, планують залучати до портів Бердянська і Скадовська малі морські танкери, рейдові наливні шаланди та баржі.

Для перевезення особового складу росіяни планують використовувати другорядні дороги, і возити не тентованими машинами чи автобусами, а малими групами невеликим автомобільним транспортом.

Удари ЗСУ по логістиці ворога

Нагадаємо, у неділю, 7 червня, Сили оборони України завдали удару по Чонгарському мосту, який з'єднує окуповану Херсонщину з Кримом. Після цього рух переправою відновили у реверсивному режимі.

9 червня міст повторно атакували дрони, через що рух знову призупинили. Після цього окупаційна так звана влада рекомендувала користуватися альтернативними маршрутами через Армянськ і Перекоп.

Згодом у ЦПД повідомили, що Чонгарський міст повністю знищений після кількох ударів дронами.

Окрім того, вранці 10 червня на тимчасово окупованій частині Херсонської області перекрили міст між Генічеськом та Арабатською стрілкою. Це вже друга важлива переправа, рух якою окупанти зупинили за останні дні після Чонгарського мосту.

А у ніч на 11 червня в Криму пролунали вибухи - пабліки повідомили про пожежі в Сімферополі та Севастополі. Також відомо про пошкоджені мости на сухопутних в'їздах.

Детальніше про те, чим важливий Чонгарський міст та як його втрата може ударити по росіянах на фронті, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Збройні сили України Війна в Україні
Новини
Невдоволення росіян зростає: Зеленський показав документи, які потрапляють на стіл Путіну
Невдоволення росіян зростає: Зеленський показав документи, які потрапляють на стіл Путіну
Аналітика
"Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою