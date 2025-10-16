ua en ru
Військова адміністрація в Одесі та таємні плани Росії на Білорусь: новини за 15 жовтня

Україна, Четвер 16 жовтня 2025 06:30
Військова адміністрація в Одесі та таємні плани Росії на Білорусь: новини за 15 жовтня
Автор: Іван Носальський

В Одесі створили військово-цивільну адміністрацію. Тим часом президент Володимир Зеленський заявив про військові плани Росії на Білорусь.

Більш детально про те, що сталося в середу, 15 жовтня, - в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський створив військову адміністрацію в Одесі, її очолить Лисак

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Одеської міської військової адміністрації.

Згідно з указом Зеленського, очолить новостворену районну адміністрацію Сергій Лисак, який раніше обіймав посаду голови Дніпропетровської ОДА.

Зеленський: Україна знає про військові плани РФ у Білорусі, попередимо партнерів

Українська розвідка отримала інформацію про новий російський план військової експлуатації території Білорусі, розповів президент Володимир Зеленський.

За його словами, деталі цієї інформації поки що не розголошуються. Українська сторона попередить партнерів, яким може загрожувати реалізація цих планів.

Раді рекомендували призначити Бережну міністром культури та віцепрем'єром

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Раді призначити Тетяну Бережну на посаду віцепрем'єр-міністра з питань гуманітарної політики - міністра культури.

Бережна зараз виконує обов'язки міністра культури.

На кордоні між Афганістаном і Пакистаном спалахнули нові бої, - Reuters

У середу на нестабільному кордоні між Пакистаном і Афганістаном спалахнули нові бої. Повідомляється про загибель понад десятка цивільних осіб і військовослужбовців.

Останні сутички стали найжорстокішими між сусідами з часу захоплення влади в Кабулі талібами 2021 року.

Росія давно б програла війну без підтримки КНДР, - Буданов

Росія давно б програла війну в Україні, якби Кремль не підтримували союзники, зокрема Північна Корея, зазначив начальник ГУР МО Кирило Буданов.

Керівник української розвідки повідомив також, що деякі країни демонструють не зовсім чесну поведінку.

