Зеленський: Україна знає про військові плани РФ у Білорусі, попередимо партнерів

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент Володимир Зеленський написав у Telegram після доповіді керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка.

За словами Зеленського, деталі цієї інформації поки не розголошуються. Українська сторона попередить партнерів, яким може загрожувати реалізація цих планів.

"Олег Іващенко доповів щодо російського плану подальшої військової експлуатації території Білорусі. На цьому етапі не будемо робити інформацію публічною. Попередимо партнерів, яким це може загрожувати", - заявив президент.

Також Зеленський розповів, що напередодні свого візиту до Вашингтона та зустрічей із європейськими лідерами він обговорив питання перекриття каналів постачання до Росії критичних компонентів і обладнання для виробництва зброї.

"Ми в Україні чітко розуміємо, яке постачання має найбільше значення для Москви, і кожна така схема має бути перекрита. У наших партнерів для цього є всі можливості", - додав президент.