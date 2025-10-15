ua en ru
Раді рекомендували призначити Бережну міністром культури та віцепрем'єром

Україна, Середа 15 жовтня 2025 12:55
UA EN RU
Раді рекомендували призначити Бережну міністром культури та віцепрем'єром
Автор: Наталія Кава

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Раді призначити Тетяну Бережну Тетяну на посаду віцепрем'єр-міністра з питань гуманітарної політики - міністра культури.

Як повідомляє РБК-Україна, про це представник Кабміну у Раді Тарас Мельничук написав у Telegram.

Хто така Бережна

Тетяна Бережна наразі виконує обов’язки міністра культури.

За фахом вона юристка та адвокатка. Із 2022 року Бережна працювала заступницею тоді ще міністра економіки Юлії Свириденко. Крім того, вона виконувала обов’язки генеральної комісарки України на ЕКСПО-2025 в Осаці (Японія), відповідаючи за представлення країни та реалізацію національного павільйону.

Бережна здобула вищу освіту в Національному університеті "Києво-Могилянська академія", де закінчила бакалаврат за спеціальністю "Право" та магістратуру за напрямом "Правознавство".

Перший міжнародний досвід у сфері державного управління вона отримала під час стажування в Парламенті Канади в рамках Канадсько-української парламентської програми (CUPP).

Надалі Бережна проходила навчання в Українській школі політичних студій, Київській школі економіки (напрям Government Relations), Аспен Інституті Київ, а також у Лондонській школі економіки та політичних наук (LSE), де вивчала глобальні трансформації та відновлення України. У 2025 році вона завершила навчання у Школі стратегічного архітектора при KMBS.

У липні уряд призначив Тетяну Бережну тимчасово виконувати обов’язки міністерки культури та стратегічних комунікацій, щоб розблокувати роботу міністерства.

Бережна може стати міністром культури та гуманітарним віцепрем'єром

Раніше ми писали, що фракція "Слуга народу" підтримала кандидатуру Тетяни Бережної на посаду віцепрем'єра з питань гуманітарної політики - міністра культури України.

Варто зауважити, що Рада може розглянути призначення Бережної вже наступного пленарного тижня, зокрема й у вівторок, 21 жовтня. 28 липня цього року Кабмін призначив Бережну в.о. міністра культури України.

