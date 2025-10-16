Военная администрация в Одессе и тайные планы России на Беларусь: новости за 15 октября

В Одессе создали военно-гражданскую администрацию. Тем временем президент Владимир Зеленский заявил о военных планах России на Беларусь.

Более детально о том, что произошло в среду, 15 октября, - в материале РБК-Украина .

Зеленский создал военную администрацию в Одессе, ее возглавит Лысак

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Одесской городской военной администрации.

Согласно указу Зеленского, возглавит новосозданную районную администрацию Сергей Лысак, который ранее занимал должность главы Днепропетровской ОГА.

Зеленский: Украина знает о военных планах РФ в Беларуси, предупредим партнеров

Украинская разведка получила информацию о новом российском плане военной эксплуатации территории Беларуси, рассказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, детали этой информации пока не разглашаются. Украинская сторона предупредит партнеров, которым может угрожать реализация этих планов.

Раде рекомендовали назначить Бережную министром культуры и вице-премьером

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Раде назначить Татьяну Бережную на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики - министра культуры.

Бережная сейчас исполняет обязанности министра культуры.

На границе между Афганистаном и Пакистаном вспыхнули новые бои, - Reuters

В среду на нестабильной границе между Пакистаном и Афганистаном вспыхнули новые бои. Сообщается о гибели более десятка гражданских лиц и военнослужащих.

Последние столкновения стали самыми жестокими между соседями со времени захвата власти в Кабуле талибами в 2021 году.

Россия давно бы проиграла войну без поддержки КНДР, - Буданов

Россия давно бы проиграла войну в Украине, если бы Кремль не поддерживали союзники, в частности Северная Корея, отметил начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

Руководитель украинской разведки сообщил также, что некоторые страны демонстрируют не совсем честное поведение.