Головна » Новини » Політика

Росія давно б програла війну без підтримки КНДР, - Буданов

Київ, Середа 15 жовтня 2025 17:59
UA EN RU
Росія давно б програла війну без підтримки КНДР, - Буданов Фото: голова ГУР Кирило Буданов (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Росія б давно програла війну в Україні, якби Кремль не підтримували союзники, зокрема Північна Корея.

Про це заявив очільник української розвідки Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посилання на заяву, опубліковану ГУР МО.

Буданов провів зустріч з представниками іноземного військово-дипломатичного корпусу, на якій обговорили, зокрема, протидію агресору.

"Росія давно б програла цю війну. Україна за допомогою партнерів повернула б окуповані території, якби не підтримка Кремля союзниками Москви. Передусім, Північною Кореєю", - заявив голова ГУР.

Очільник української розвідки повідомив також, що деякі країни демонструють не зовсім чесну поведінку. Вони, всупереч міжнародним санкціям, дозволяють Москві отримувати зброю та іншу важливу елементу базу, а їхні громадяни погоджуються доєднатись до російської армії.

"Я хочу провернути увагу на те, що не зовсім чесну поведінку ведуть все ж таки деякі країни. Вони, всупереч міжнародним санкціям, дозволяють РФ отримувати зброю, боєприпаси та критично важливу елементну базу. Також дозволяють власним громадянам поповнювати ряди ЗС РФ", - підсумував Буданов.

Він також подякував іноземним партнерам за підтримку України та застеріг ЄС і НАТО від посилення гібридної війни з боку РФ.

Кирило Буданов та союзники вшанували пам'ять загиблих у війні розвідників

Також голова ГУР з представниками іноземних держав вшанував пам’ять полеглих у війні з РФ розвідників.

Чиновники поклали квіти до Меморіалу українським розвідникам.

Фото: кадри вшанування пам'яті загиблих захисників ГУР (t.me/DIUkraine)

Підтримка агресора КНДР

Як відомо, Північна Корея підтримує воєнну машину Кремля протягом повномасштабного вторгнення в Україну. І направляла свої війська для участі у бойових діях як мінімум у Курській області.

Неодноразово повідомлялось про запчастини з КНДР в знайденій на території України російській зброї, якою агресор атакує щодня.

Також відомо про регулярні таємні поставки озброєння в РФ з Північної Кореї. Зокрема нещодавно повідомлялось, що Москва може відновити постачання озброєнь з КНДР після двомісячної перерви.

Ще РБК-Україна писало, що росіяни могли отримати від Північної Кореї понад 12 млн артилерійських снарядів.

Провокації РФ у Європі набирають обертів

Як відомо, РФ минулого місяця почала масштабну компанію провокацій з дронами та літаками на території країн НАТО та Євросоюзу.

Окрім цього повідомлялось про посилення провокацій РФ у Європі - західні спецслужби фіксують використання Москвою "тіньового флоту" як платформи для запуску дронів у повітряний простір країн Альянсу.

Також РБК-Україна писало про шпигунство в ЄС на користь російських спецслужб - в Польщі затримали двох росіян, яким вже висунули обвинувачення по цій справі.

Окрім передачі даних ФСБ їх підозрюють у відправці та організації отримання посилки з вибухівкою через кур'єрську службу.

НАТО Російська Федерація ГУР Гібридна війна
