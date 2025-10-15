Росія давно б програла війну без підтримки КНДР, - Буданов

Росія б давно програла війну в Україні, якби Кремль не підтримували союзники, зокрема Північна Корея.

Про це заявив очільник української розвідки Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посилання на заяву, опубліковану ГУР МО.

Буданов провів зустріч з представниками іноземного військово-дипломатичного корпусу, на якій обговорили, зокрема, протидію агресору.

"Росія давно б програла цю війну. Україна за допомогою партнерів повернула б окуповані території, якби не підтримка Кремля союзниками Москви. Передусім, Північною Кореєю", - заявив голова ГУР.

Очільник української розвідки повідомив також, що деякі країни демонструють не зовсім чесну поведінку. Вони, всупереч міжнародним санкціям, дозволяють Москві отримувати зброю та іншу важливу елементу базу, а їхні громадяни погоджуються доєднатись до російської армії.

"Я хочу провернути увагу на те, що не зовсім чесну поведінку ведуть все ж таки деякі країни. Вони, всупереч міжнародним санкціям, дозволяють РФ отримувати зброю, боєприпаси та критично важливу елементну базу. Також дозволяють власним громадянам поповнювати ряди ЗС РФ", - підсумував Буданов.

Він також подякував іноземним партнерам за підтримку України та застеріг ЄС і НАТО від посилення гібридної війни з боку РФ.

Кирило Буданов та союзники вшанували пам'ять загиблих у війні розвідників

Також голова ГУР з представниками іноземних держав вшанував пам’ять полеглих у війні з РФ розвідників.

Чиновники поклали квіти до Меморіалу українським розвідникам.

Фото: кадри вшанування пам'яті загиблих захисників ГУР (t.me/DIUkraine)