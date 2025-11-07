Війська РФ вночі атакували об'єкти енергетики в Одеській області (фото)

Удари РФ по українській енергетиці

Раніше у Міненерго заявили, що Росія восени 2025 року змінила тактику ударів по енергетиці України. Ворог намагається вибити системи передачі та маневрену генерацію в конкретних областях.

Так, 29 жовтня, росіяни атакували критичну інфраструктуру у центрі Чернігова. Там було зафіксовано влучання ударного безпілотника. За даними місцевої влади, минулося без постраждалих.

Також повідомлялось, що в Одеській області внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено енергетичний об’єкт ДТЕК та поранено працівника. Майже 30 тисяч домівок опинилися без світла.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що масовані російські удари свідчать про те, що і цього року Москва готує для України блекаут.

Водночас в уряді готові до будь-яких сценаріїв: від звичайних аварійних ситуацій до масованих обстрілів під час зими 2025-2026 років.