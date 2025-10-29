ua en ru
У Чернігові ворог вдруге поспіль вдарив по об’єкту критичної інфраструктури

Середа 29 жовтня 2025 08:52
UA EN RU
У Чернігові ворог вдруге поспіль вдарив по об’єкту критичної інфраструктури Фото: у Чернігові ворог вдруге поспіль вдарив по об’єкту критичної інфраструктури (t.me dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

Вранці у середу, 29 жовтня, у Чернігові було зафіксовано вибух "Шахеда". Російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури в центральній частині міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Чернігівської МВА Дмитра Брижинського та пресслужбу Чернігівської міської ради.

За словами Брижинського, вибух стався в межах міста, місцевих жителів закликали залишатися в укриттях.

Згодом він уточнив, що мішенню ворога став саме об’єкт критичної інфраструктури. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

У пресслужбі Чернігівської міської ради додали, що це вже друга атака на той самий об’єкт - попередній удар відбувся в ніч на 28 жовтня.

Станом на 8:30 повідомлень про постраждалих не надходило, за медичною допомогою ніхто не звертався. На місці працюють аварійні та рятувальні служби.

Обстріл Чернігова та області

Російські війська майже щодня завдають ударів по Чернігівській області. Під прицілом окупантів - об’єкти критичної інфраструктури та енергетична система регіону. Внаслідок атак часто фіксуються пошкодження енергооб’єктів.

Так, 27 жовтня, росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Чернігову. Внаслідок падіння уламків поранення отримали двоє осіб.

В ніч на 21 жовтня загарбники завдали комбінованого удару по області. В результаті атаки було зафіксовано влучання в енергооб'єкти.

Ще раніше росіяни пошкодили дронами і ракетами об'єкти енергетичної інфраструктури в Чернігівській області. Після цього саме місто, а також частина регіону були у блекауті.

