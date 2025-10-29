У Чернігові ворог вдруге поспіль вдарив по об’єкту критичної інфраструктури

Вранці у середу, 29 жовтня, у Чернігові було зафіксовано вибух "Шахеда". Російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури в центральній частині міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Чернігівської МВА Дмитра Брижинського та пресслужбу Чернігівської міської ради.

За словами Брижинського, вибух стався в межах міста, місцевих жителів закликали залишатися в укриттях.

Згодом він уточнив, що мішенню ворога став саме об’єкт критичної інфраструктури. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

У пресслужбі Чернігівської міської ради додали, що це вже друга атака на той самий об’єкт - попередній удар відбувся в ніч на 28 жовтня.

Станом на 8:30 повідомлень про постраждалих не надходило, за медичною допомогою ніхто не звертався. На місці працюють аварійні та рятувальні служби.