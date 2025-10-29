Тисячі людей без світла та поранено працівника ДТЕК: РФ атакувала енергооб’єкт на Одещині

В Одеській області внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено енергетичний об’єкт ДТЕК та поранено працівника. Майже 30 тисяч домівок опинилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram та пресслужбу ДТЕК Одеські електромережі.

"У ніч проти 29 жовтня ворог здійснив чергову масовану атаку по цивільній інфраструктурі Одещини. Попри активну роботу ППО, зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури", - йдеться у повідомленні Кіпера.

Як додали у компанії, під удар потрапив енергетичний об’єкт "ДТЕК Одеські електромережі". Внаслідок атаки постраждав один працівник енергетичної компанії, йому надали всю необхідну медичну допомогу.

Через обстріл частина споживачів тимчасово залишилася без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням мереж. Об’єкти критичної інфраструктури забезпечені живленням від генераторів.

У компанії "ДТЕК" уточнили, що пошкодження енергетичного обладнання є значними, а ремонтні роботи потребуватимуть тривалого часу.

Станом на ранок енергетики змогли підключити 7 тисяч клієнтів з резервних джерел, однак ще близько 27 тисяч родин залишаються без світла.

Оновлено о 9.55

Як проінформували у пресслужбі ДСНС України, усі займання ліквідовано. На місці події працювали 21 рятувальник, шість одиниць техніки ДСНС та пожежний потяг "Укрзалізниці".

Рятувальники також оприлюднили кадри з місця події та процесу гасіння пожежі.

Фото: внаслідок нічної російської атаки виникла пожежа на обʼєкті енергетичної інфраструктури (t.me/dsns_telegram)