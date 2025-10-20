ua en ru
Економіка

Росія перед зимою змінила тактику ударів по енергетиці України, - Міненерго

Україна, Понеділок 20 жовтня 2025 11:34
Росія перед зимою змінила тактику ударів по енергетиці України, - Міненерго
Автор: Олександр Білоус

Росія восени 2025 року змінила тактику ударів про енергетиці України. Ворог намагається вибити системи передачі та маневрену генерацію в конкретних областях.

Про це сказав заступник міністра енергетики України Микола Колісник під час форуму РБК-Україна "Енергія, що тримає Україну".

Як зазначив чиновник, перед опалювальним сезоном весь запланований комплекс заходів був реалізований.

"Але те, що ми бачимо: це зміна стратегії ворога, яка фактично призводить до регіональних дефіцитів потужності генерації та передачі електроенергії. Фактично ми бачимо, що ворог змінив тактику ударів. Це ключове", - сказав він.

За його словами, атаки відбуваються послідовно на систему передачі, на систему розподілу, на генерації в конкретних областях.

"Паралельно ворог завдає ударів по газовидобутку та транспортуванню, розуміючи, що газова генерація є однією зі складових балансуючої потужності, яка допомагає закривати пікове споживання в пікові години", - повідомив Колісник.

Також він повідомив, що ворог б'є по гідрогенерації - другій складовій маневреної генерації.

"Логіка ворога прослідковується чітко: вибити потужності транспортування електроенергії та потужності маневрування, тобто покриття пікового споживання", - додав Колісник.

Заступник міністра повідомив, що конкретний об'єкт атакують багато дронів та ракет, що "спустошує ППО". "І в результаті ми маємо атаки, які наносять шкоди енергосистемі", - сказав він.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що масовані російські удари свідчать про те, що і цього року Москва готує для України блекаут.

Водночас в уряді готові до будь-яких сценаріїв: від звичайних аварійних ситуацій до масованих обстрілів під час зими 2025-2026 років.

