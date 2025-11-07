Войска РФ ночью атаковали объекты энергетики в Одесской области (фото)

Удары РФ по украинской энергетике

Ранее в Минэнерго заявили, что Россия осенью 2025 года изменила тактику ударов по энергетике Украины. Враг пытается выбить системы передачи и маневренную генерацию в конкретных областях.

Так, 29 октября, россияне атаковали критическую инфраструктуру в центре Чернигова. Там было зафиксировано попадание ударного беспилотника. По данным местных властей, обошлось без пострадавших.

Также сообщалось, что в Одесской области в результате ночной атаки россиян поврежден энергетический объект ДТЭК иранен работник. Почти 30 тысяч домов оказались без света.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что массированные российские удары свидетельствуют о том, что и в этом году Москва готовит для Украины блэкаут.

В то же время в правительстве готовы к любым сценариям: от обычных аварийных ситуаций до массированных обстрелов во время зимы 2025-2026 годов.