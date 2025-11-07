Войска РФ ночью атаковали объекты энергетики в Одесской области (фото)

Российские войска сегодня ночью, 7 ноября, ударными беспилотниками атаковали объекты энергетики в Одесской области. В результате обстрелов возникло несколько пожаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера и сообщение ГСЧС.
"Враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру Одесской области. В ночь на 7 ноября регион подвергся очередному удару вражеских беспилотников. Силы ПВО уничтожили большинство воздушных целей, в то же время зафиксировано попадание по объектам энергетики", - отметил Кипер.
По его словам, в результате атаки повреждения получили также складские помещения и админздание. Все возгорания оперативно ликвидированы спасателями.
"К счастью, обошлось без пострадавших", - добавил руководитель Одесской ОГА.
Что говорят в ГСЧС
"Повреждения получили здания и складское помещение. К счастью, погибших и пострадавших нет", - заявили в ГСЧС.
Отмечается, что к ликвидации последствий были привлечены 3 единицы техники и 19 спасателей ГСЧС, а также 3 единицы техники и 10 человек личного состава местных пожарных команд.
Ранее в Минэнерго заявили, что Россия осенью 2025 года изменила тактику ударов по энергетике Украины. Враг пытается выбить системы передачи и маневренную генерацию в конкретных областях.
Так, 29 октября, россияне атаковали критическую инфраструктуру в центре Чернигова. Там было зафиксировано попадание ударного беспилотника. По данным местных властей, обошлось без пострадавших.
Также сообщалось, что в Одесской области в результате ночной атаки россиян поврежден энергетический объект ДТЭК иранен работник. Почти 30 тысяч домов оказались без света.
Также президент Владимир Зеленский заявил, что массированные российские удары свидетельствуют о том, что и в этом году Москва готовит для Украины блэкаут.
В то же время в правительстве готовы к любым сценариям: от обычных аварийных ситуаций до массированных обстрелов во время зимы 2025-2026 годов.