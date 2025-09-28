Росія намагається і цього року вдарити по Україні блекаутом, - Зеленський

Масовані російські удари свідчать про те, що і цього року Москва готує для України блекаут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

Як зазначив президент, сьогодні весь день тривала ліквідація наслідків масованого російського удару - у Запоріжжі, Києві, Київській області та інших регіонах.

"Більшість уражень - це звичайні будинки, цивільні об'єкти. Постраждали понад 80 осіб. На жаль, чотири людини загинули, і серед них одна дитина", - наголосив Зеленський.

У столиці серед уражених об'єктів - Інститут Стражеска. Це один із провідний у Східній Європі інститут кардіології. Там загинули двоє людей - медсестра та пацієнт. Президент доручив уряду допомогти з відновленням.

"Були також російські удари по енергетичних об'єктах, і це вже, на жаль, традиційна російська тактика - Росія намагається і цього року вдарити блекаутом по Україні", - додав він.

Масована атака 28 вересня

Сьогодні країна-агресор застосувала близько 600 ударних дронів і 40 ракет різних типів. Повідомлялося про потрапляння ракет і уламків у житлові будинки. Під атаками також були підприємство з випікання хліба, завод автомобільної гуми, приватні та багатоквартирні будинки й об'єкти цивільної інфраструктури.

Основними напрямками були Київ і область, Запоріжжя, Хмельницька, Сумська, Миколаївська, Чернігівська, Одеська області.