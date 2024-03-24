Війська РФ підняли у повітря 14 літаків Ту-95МС: летять у бік пускових рубежів

Російські війська підняли у повітря не менше 14 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які, ймовірно, прямують до зони пускових рубежів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Моніторингові пабліки повідомляють, що літаки рухаються курсом на Каспійське море до зони пускових рубежів.

"Зафіксовано активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область РФ), які летять у південно-східному напрямку", - йдеться у повідомленні Повітряних сил. Пізніше у ЗСУ уточнили, що помічено 14 літаків.

Російські війська поновили масовані атаки по Україні

Нагадаємо, війська РФ вночі 21 березня влаштували масований комбінований удар по Україні, понад 30 ракет було знищено силами ППО в районі Києва. Наступного дня, 22 березня, росіяни знову зробили масштабну атаку, використавши близько 150 ракет і дронів, переважно ворог бив об'єктами енергетичної інфраструктури.

Серед іншогопід атакою опинилася і ДніпроГЕС. Загалом загарбники направили на станцію 8 ракет, два з цих ударів виявились прямими. В "Укренерго" назвали атаку на енергетику 22 березня найбільшою за весь час війни.

Як розповідав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов, під час масованого обстрілу в регіоні було зафіксовано попадання 21 ракети. Внаслідок обстрілів Харкова місто було повністю знеструмлене. Також були проблеми із водопостачанням. Пізніше в ОВА заявили, що у Харкові та області можуть запровадити відключення світла за графіком для стабілізації ситуації.

Про особливості літаків Ту-95 МС та їх застосування окупантами – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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