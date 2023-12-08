Російські Ту-95МС не били по Україні понад два місяці: чим особливий цей літак

Росія не використовувала Ту-95МС з 21 вересня 2023 року. Сьогодні, 8 грудня, вперше за понад два місяці окупанти випустили з бомбардувальників крилаті ракети.

Що відомо про цей російський бомбардувальник - у матеріалі РБК-Україна нижче.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Wikipedia, Defense Express, сайт компанії "Туполев".

Ту-95 - ровесник Путіна

Перша версія Ту-95 була розроблена ще за часів Сталіна, у 1950-х роках (російський диктатор Володимир Путін народився у 1952 році). Ту-95 розробили, щоб протиставити американському Convair B-36 Peacemaker, тоді цей бомбардувальник вже міг дістати кордонів СРСР.

Головним завдання Ту-95 було ураження стратегічних об’єктів глибоко в тилу ворога. Наразі Росія має на озброєнні новіші версії цього літака Ту-95МС та Ту-95МСМ, а також новітні Ту-160. Хоча їх росіяни не використовують у війні проти України.

Ту-95МС може нести до 6 ракет Х-555 на внутрішніх вузлах підвіски, а новіші Ту-95МСМ можуть нести більш сучасну крилату ракету Х-101. Вона не вміщається у внутрішній відсік із барабанною пусковою установкою, тому Ту-95МСМ може нести ці ракети лише на зовнішній підвісці.

Основні характеристики Ту-95МС

Екіпаж: 7 осіб

Довжина: 49 м

Площа крила: 290 кв. м

Максимальна швидкість: 830 км/год

Практична дальність: 10 500 км

Максимальне бойове навантаження: 20 800 кг

З відкритих джерел відомо, що до 2021 року Росія мала 60 літаків Ту-95МС. Defense Express вважає, що реальна кількість цих стратегічних бомбардувальників РФ значно менша.

Застосування у війні проти України

Росія з перших повномасштабного вторгнення використовувала Ту-95МС для ударів по Україні. Зокрема, по західних областях України. Удари цими бомбардувальниками відновилися минулої осені та зими, а також улітку 2023 року.

З 21 вересня 2023 року окупанти тримали паузу і не застосовували ці літаки. Сьогодні, 8 грудня, з району Енгельса Саратовської області РФ сім літаків Ту-95МС випустили 19 ракет типу Х-101/Х-555. Їх спрямували на Київ та Дніпропетровську область.

Протиповітряна оборона України знищила 14 ракет, але було і влучання.

Детальніше про нічну та ранкову атаку ворога - у матеріалі РБК-Україна.