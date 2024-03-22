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Ранкова атака на енергетику України - найбільша за весь час війни, - "Укренерго"

Україна, П'ятниця 22 березня 2024 09:58
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Ранкова атака на енергетику України - найбільша за весь час війни, - "Укренерго" Фото: голова "Укренерго" Володимир Кудрицький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Ранкова атака росіян на енергетику України була найбільшою з початку повномасштабної війни. Є пошкодження енергетичних об'єктів у багатьох регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону.

"Це була найбільша, напевно, атака за весь час по енергетичній системі України. Вона характеризується тим, що були застосовані комбіновані засоби ураження, тобто не тільки крилаті ракети, а ще й "Шахеди" і балістичні ракети", - заявив Кудрицький.

За його словами, удари були по теплових та гідроелектростанціях, а також по магістральних підстанціях. Ворог цілив в різні об'єкти енергосистеми - генерацію, високовольтні підстанції, підстанції операторів розподілу.

Внаслідок масштабної атаки є пошкодження енергетичних об'єктів у різних регіонах України. Кудрицький наголосив, що найбільше постраждав Харків, там масштаб пошкоджень найбільший.

"На жаль, є обмеження енергопостачання в різних регіонах України, переважно на лівому березі Дніпра. Підкреслюю, це контрольовані обмеження, щоб система працювала цілісно. Найбільше питань щодо статусу пошкоджень ДніпроГЕС. Наразі немає жодних ризиків прориву дамби, статус пошкоджень уточнюється і буде остаточно зрозумілим за кілька годин", - сказав Кудрицький.

Масштабна атака

В ніч на 22 березня загарбники масовано атакували Україну, випустили понад 150 дронів та ракет. Сили ППО збили 55 "Шахедів" та 37 ракет.

Під ударом ворога була енергетика. Зокрема, росіяни вдарили по ДніпроГЕС, на Запорізькій АЕС є загроза повного знеструмлення. Важка ситуація у Харкові, місто знеструмлене, є проблеми з інтернетом, водою, електротранспорт не працює.

Проблеми зі світлом виникли у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Одеській та Хмельницькій областях. Також атаковані об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській, Вінницькій, Миколаївській областях.

Відом про жертв у Хмельницькому та постраждалих у різних областях.

Детальніше про наслідки масованої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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