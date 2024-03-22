Ранкова атака на енергетику України - найбільша за весь час війни, - "Укренерго"

Ранкова атака росіян на енергетику України була найбільшою з початку повномасштабної війни. Є пошкодження енергетичних об'єктів у багатьох регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону.

"Це була найбільша, напевно, атака за весь час по енергетичній системі України. Вона характеризується тим, що були застосовані комбіновані засоби ураження, тобто не тільки крилаті ракети, а ще й "Шахеди" і балістичні ракети", - заявив Кудрицький.

За його словами, удари були по теплових та гідроелектростанціях, а також по магістральних підстанціях. Ворог цілив в різні об'єкти енергосистеми - генерацію, високовольтні підстанції, підстанції операторів розподілу.

Внаслідок масштабної атаки є пошкодження енергетичних об'єктів у різних регіонах України. Кудрицький наголосив, що найбільше постраждав Харків, там масштаб пошкоджень найбільший.

"На жаль, є обмеження енергопостачання в різних регіонах України, переважно на лівому березі Дніпра. Підкреслюю, це контрольовані обмеження, щоб система працювала цілісно. Найбільше питань щодо статусу пошкоджень ДніпроГЕС. Наразі немає жодних ризиків прориву дамби, статус пошкоджень уточнюється і буде остаточно зрозумілим за кілька годин", - сказав Кудрицький.