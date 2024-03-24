Войска РФ подняли в воздух 14 самолетов Ту-95МС: летят в сторону пусковых рубежей

Российские войска подняли в воздух не менее 14 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые, вероятно, направляются в зону пусковых рубежей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Зафиксирована активность 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область РФ), которые летят в юго-восточном направлении", - говорится в сообщении Воздушных сил. Позже в ВСУ уточнили, что замечены 14 самолетов.

Российские войска возобновили массированные атаки по Украине

Напомним, войска РФ ночью 21 марта устроили массированный комбинированный удар по Украине, более 30 ракет было уничтожено силами ПВО в районе Киева. На следующий день, 22 марта, россияне снова совершили масштабную атаку, использовав около 150 ракет и дронов, преимущественно враг бил по объектам энергетической инфраструктуры.

Среди прочего, под атакой оказалась и ДнепроГЭС. В общей сложности захватчики направили на станцию 8 ракет, два из этих ударов оказались прямыми. В "Укрэнерго" назвали атаку на энергетику 22 марта самой большой за все время войны.

Как рассказывал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, во время массированного обстрела в регионе было зафиксировано попадание 21 ракеты. В результате обстрелов Харькова город был полностью обесточен. Также были проблемы с водоснабжением. Позже в ОВА заявили, что в Харькове и области могут ввести отключение света по графику для стабилизации ситуации.

Об особенностях самолетов Ту-95 МС и их применении оккупантами – читайте в материале РБК-Украина.

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