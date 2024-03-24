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Войска РФ подняли в воздух 14 самолетов Ту-95МС: летят в сторону пусковых рубежей

Воскресенье 24 марта 2024 02:04
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Войска РФ подняли в воздух 14 самолетов Ту-95МС: летят в сторону пусковых рубежей Фото: войска РФ подняли в воздух 14 самолетов Ту-95МС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска подняли в воздух не менее 14 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые, вероятно, направляются в зону пусковых рубежей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Зафиксирована активность 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область РФ), которые летят в юго-восточном направлении", - говорится в сообщении Воздушных сил. Позже в ВСУ уточнили, что замечены 14 самолетов.

Мониторинговые паблики сообщают, что самолеты движутся курсом на Каспийское море, в зону пусковых рубежей.

Российские войска возобновили массированные атаки по Украине

Напомним, войска РФ ночью 21 марта устроили массированный комбинированный удар по Украине, более 30 ракет было уничтожено силами ПВО в районе Киева. На следующий день, 22 марта, россияне снова совершили масштабную атаку, использовав около 150 ракет и дронов, преимущественно враг бил по объектам энергетической инфраструктуры.

Среди прочего, под атакой оказалась и ДнепроГЭС. В общей сложности захватчики направили на станцию 8 ракет, два из этих ударов оказались прямыми. В "Укрэнерго" назвали атаку на энергетику 22 марта самой большой за все время войны.

Как рассказывал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, во время массированного обстрела в регионе было зафиксировано попадание 21 ракеты. В результате обстрелов Харькова город был полностью обесточен. Также были проблемы с водоснабжением. Позже в ОВА заявили, что в Харькове и области могут ввести отключение света по графику для стабилизации ситуации.

Об особенностях самолетов Ту-95 МС и их применении оккупантами – читайте в материале РБК-Украина.

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