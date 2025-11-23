Війни не можуть бути припинені великими державами через голови країн, - Мерц

Війна в Україні з Росією може припинитись лише у разі, якщо умови будуть прийнятними для України та Європи, про що заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на CBS News.
"Війни не можуть бути припинені великими державами через голови країн, яких це стосується. Це війна, яка може бути припинена лише за згодою України, а також за нашою згодою, згодою Європи. Тому що це війна на європейському континент", - сказав Мерц.
Він наголосив, що залежно від того, як ця війна закінчиться, вона матиме наслідки для безпеки Європи.
Якщо Україна програє війну і потенційно зазнає колапсу, це матиме наслідки для всієї європейської політики, для всього європейського континенту, зауважив канцлер. Тому, пояснив він, держави континенту так глибоко залучені до процесу пошуку мирних рішень, усвідомлюючи всю відповідальність.
Глава уряду Німеччини також нагадав, що напередодні мав довгу телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом і чітко пояснив йому цю позицію. За його словами, він ще раз нагадав Трампові про те, як Росія поставилася до Будапештського меморандуму, згідно з яким обіцяла поважати територіальну цілісність України, але не виконала цю обіцянку.
"Тому зараз мають бути надані інші гарантії безпеки. Потрібно досягти інших, більш надійних угод", - підкреслив канцлер.
Нагадаємо, днями США оприлюднили так званий мирний план щодо завершення війни в Україні. Він складається з 28 пунктів плану - відмова на користь РФ від Донеччини та Луганщини, а також окупованих територій Запоріжжя та Херсонської області в обмін на так звані гарантії безпеки. Документ, розроблений американцями та росіянами, також передбачає скорочення чисельності армії України та вето на вступ до НАТО.
Європейські лідери незадоволені таким мирним планом та екстрено почали готувати свій варіант.
Однак президент США Дональд Трамп висунув вимоги до України - погодитись на мирний план до 27 листопада, або ж Україна зіткнеться пізніше з ще гіршим варіантом, заявив він.
Втім 22 листопада Трамп погодився, що документ поки не остаточний і може бути доопрацьованим.
Президент Володимир Зеленський звернувся до всіх українців з приводу мирного плану США і наголосив, що наразі країна може опинитися перед дуже складним вибором - втрати гідність або ж ключового партнера.
Представники США, євротрійки та України запланували зустріч у Женеві 23 листопада для обговорення мирного плану США. Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна відстоюватиме свої інтереси на цих переговорах.
Щодо Росії у Кремлі пожалілись, що нібито не чули про згоду України обговорювати мирний план, про що повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.