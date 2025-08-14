Війна на знос. Економіка Путіна тріщить перед зустріччю з Трампом, - Bloomberg

Російська економіка під тиском війни з Україною котиться до рецесії: падають нафтові доходи, зростає дефіцит бюджету, а банки попереджають про кризу, що насувається. Відбувається це саме в той момент, коли Путін їде на переговори з Трампом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Президент Дональд Трамп уже встиг дорікнути російському диктатору Володимиру Путіну, заявивши, що тому варто зосередитися на відновленні економіки, яка "зараз у поганому стані".
Оцінка Трампа може бути м'якою. Путін намагався підтримувати стабільність, розраховуючи, що росіяни, які пережили десятиліття комунізму, розпад СРСР і економічні кризи, витримають будь-які труднощі. Однак стратегія дала тріщину на тлі падіння нафтових доходів.
Саміт в Алясці було погоджено на тлі загрози нових американських санкцій на постачання нафти. За даними джерел видання, Путін знову зажадав пом'якшення санкцій у можливій угоді, хоча експерти вважають, що зустріч може бути спробою Кремля виграти час.
За оцінкою Олександри Прокопенко з Фонду Карнегі, 2025 року витрати на оборону і безпеку становитимуть майже 172 млрд доларів - близько 8% ВВП країни. "Це не разовий сплеск, а довгостроковий стратегічний курс", - зазначає експерт.
Російська економіка, перебудована під військові потреби, стикається з уповільненням зростання і падінням ключових доходів. ВВП у II кварталі 2025 року зріс лише на 1,1% у річному вираженні - у кілька разів менше, ніж рік тому.
Доходи від нафти впали, а бюджетний дефіцит у липні досяг 4,9 трлн рублів - максимуму за більш ніж 30 років.
Інфляція перевищила 10%, ключова ставка піднялася до 21% - найвищого рівня за два десятиліття.
Після вторгнення в Україну Путін зобов'язав російські банки видавати пільгові кредити оборонним підприємствам, незалежно від їхньої прибутковості або фінансового стану. Це дозволило підтримувати виробництво зброї, але перевантажило кредитну систему.
Ключові наслідки:
У результаті багато банків заробляють менше, ніж платять за депозитами і позиками. Навіть підприємства оборонки визнають: якщо ситуація не зміниться, більшість може збанкрутувати.
З початку війни ціни на російську нафту знизилися зі 100 до 55 доларів за барель.
Це призвело до різкого скорочення бюджетних надходжень і поставило під загрозу Фонд національного добробуту, який, за оцінками експертів, може вичерпатися до кінця 2025 року.
Влітку 2025 року Bloomberg повідомив, що найбільші російські банки в приватних розмовах обговорюють можливу необхідність держпідтримки.
Навіть в офіційних документах ЦБ визнають "вразливість фінансового сектору" і "погіршення якості кредитів".
Раніше Reuters з посиланням на джерела повідомляло, що Путін дедалі більше стурбований станом російської економіки в умовах війни.
Нагадаємо, за даними ГУР, у стратегічних документах Кремля зазначено, що "українське питання" має бути вирішене до 2026 року.
Розвідка зазначає: Москва поспішає через колосальні витрати на війну - вони вже становлять 42% бюджету РФ. Це призводить до стагнації ключових галузей, включно з металургією і видобутком корисних копалин.