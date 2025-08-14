Війна на знос. Економіка Путіна тріщить перед зустріччю з Трампом, - Bloomberg

Путін летить на Аляску на тлі економічного тиску

Президент Дональд Трамп уже встиг дорікнути російському диктатору Володимиру Путіну, заявивши, що тому варто зосередитися на відновленні економіки, яка "зараз у поганому стані".

Оцінка Трампа може бути м'якою. Путін намагався підтримувати стабільність, розраховуючи, що росіяни, які пережили десятиліття комунізму, розпад СРСР і економічні кризи, витримають будь-які труднощі. Однак стратегія дала тріщину на тлі падіння нафтових доходів.

Саміт в Алясці було погоджено на тлі загрози нових американських санкцій на постачання нафти. За даними джерел видання, Путін знову зажадав пом'якшення санкцій у можливій угоді, хоча експерти вважають, що зустріч може бути спробою Кремля виграти час.

Росія вийшла на друге місце у світі за військовими витратами

За оцінкою Олександри Прокопенко з Фонду Карнегі, 2025 року витрати на оборону і безпеку становитимуть майже 172 млрд доларів - близько 8% ВВП країни. "Це не разовий сплеск, а довгостроковий стратегічний курс", - зазначає експерт.

Російська економіка, перебудована під військові потреби, стикається з уповільненням зростання і падінням ключових доходів. ВВП у II кварталі 2025 року зріс лише на 1,1% у річному вираженні - у кілька разів менше, ніж рік тому.

Доходи від нафти впали, а бюджетний дефіцит у липні досяг 4,9 трлн рублів - максимуму за більш ніж 30 років.

Інфляція перевищила 10%, ключова ставка піднялася до 21% - найвищого рівня за два десятиліття.

Банки поставили на війну

Після вторгнення в Україну Путін зобов'язав російські банки видавати пільгові кредити оборонним підприємствам, незалежно від їхньої прибутковості або фінансового стану. Це дозволило підтримувати виробництво зброї, але перевантажило кредитну систему.

Ключові наслідки:

корпоративний борг з 2022 по 2024 рік зріс на 71% (36,6 трлн руб.);

значна частина заборгованості сконцентрована у військових і суміжних секторах;

Центробанк послабив вимоги до звітності за такими кредитами.

У результаті багато банків заробляють менше, ніж платять за депозитами і позиками. Навіть підприємства оборонки визнають: якщо ситуація не зміниться, більшість може збанкрутувати.

Нафтовий удар по бюджету

З початку війни ціни на російську нафту знизилися зі 100 до 55 доларів за барель.

Це призвело до різкого скорочення бюджетних надходжень і поставило під загрозу Фонд національного добробуту, який, за оцінками експертів, може вичерпатися до кінця 2025 року.

Загроза банківської кризи

Влітку 2025 року Bloomberg повідомив, що найбільші російські банки в приватних розмовах обговорюють можливу необхідність держпідтримки.

Навіть в офіційних документах ЦБ визнають "вразливість фінансового сектору" і "погіршення якості кредитів".