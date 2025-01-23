Путін стурбований економікою РФ на тлі загрози нових санкцій Трампа, - Reuters

Володимир Путін дедалі більше стурбований проблемами в російській економіці воєнного часу. Це відбувається на тлі того, що президент США Дональд Трамп наполягає на припиненні війни з Україною та обіцяє нові санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами двох джерел, знайомих із позицією Кремля, оцінка ситуації в російській економіці сприяла формуванню думки серед частини російської еліти про бажаність врегулювання війни шляхом переговорів.

Трамп пообіцяв швидко припинити війну. Цього тижня він заявив, що стосовно Росії ймовірні додаткові санкції, а також мита, якщо Путін не піде на переговори, додавши, що Росія рухається до "великих проблем" в економіці.

Лише за кілька днів до інавгурації Трампа адміністрація президента США Джо Байдена ввела найширший пакет санкцій, спрямованих проти доходів Росії від продажу нафти і газу. Як заявив радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, це надасть Трампу важіль впливу на будь-яких переговорах, здійснивши економічний тиск на Росію.

"Цілі війни досягнуто"

Минулого року Росія домоглася найзначніших територіальних придбань з перших днів війни і тепер контролює майже п'яту частину України.

За словами одного з джерел, знайомих із позицією Кремля, Путін вважає, що основні цілі війни вже досягнуті, включно з контролем над територіями, що з'єднують материкову частину Росії з Кримом, і ослабленням української армії.

За словами джерела, Путін також усвідомлює, який тиск війна чинить на економіку, згадавши "дійсно великі проблеми", як-от вплив високих відсоткових ставок на невійськові підприємства і промисловість.

Росія збільшила витрати на оборону до пострадянського максимуму в 6,3% ВВП цього року, що становить третину бюджетних витрат. Витрати були інфляційними. Поряд з нестачею робочої сили у воєнний час, це призвело до зростання заробітної плати.

Додатково до цього уряд прагнув збільшити податкові надходження, щоб скоротити бюджетний дефіцит.

Економіка Росії, рухома експортом нафти, газу і корисних копалин, за останні два роки продемонструвала зростання, незважаючи на численні раунди західних санкцій, запроваджених після вторгнення Росії в Україну 2022 року.