Російські банки, нафта і "Північний потік": чого торкнеться 18 пакет санкцій ЄС

Країни-члени ЄС домовилися ввести нові санкції проти Росії. Він включає знижену стелю цін на російську нафту і низку нових фінансових і торгових заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Пакет заходів, що став 18-м для блоку після повномасштабного вторгнення Москви в Україну, передбачає відключення ще 22 російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT і повну заборону на проведення транзакцій.

Ключове обмеження

Ключовим елементом пакета, схваленого послами ЄС, є новий динамічний механізм обмеження цін на нафту, який встановить стелю на 15% нижчу за середню ринкову ціну російської нафти.

За даними дипломатичних джерел, це означає, що ціна тепер буде знижена з 60 до приблизно 47,60 доларів за барель і переглядатиметься кожні шість місяців для адаптації до змін ринкових цін.

Новий пакет додає 105 нових позицій у списку суден так званого російського "тіньового флоту", який Москва використовувала для обходу цінового обмеження. Тепер кількість заборонених суден перевищує 400.

"Сірчані потоки"

Пакет санкцій також включає нову заборону на транзакції, пов'язані з газопроводами "Північний потік-1" і "Північний потік-2", які не експлуатуються з 2022 року, щоб запобігти технічному обслуговуванню, експлуатації або будь-якому майбутньому використанню цих трубопроводів.

Нові санкції ще більше обмежують доступ Москви до технологій подвійного призначення, оскільки до списку додано 26 нових організацій, що здійснюють поставки для російського військово-промислового комплексу.

За даними дипломатичних джерел, до їхнього числа входять 11 компаній із третіх країн: сім із Китаю, зокрема три в Гонконзі і чотири в Туреччині.

Заборона купувати нафтопродукти в Індії

Пакет також передбачає введення обмежень на російську нафту, перероблену в третіх країнах. Великий нафтопереробний завод в Індії, що частково належить російській державній нафтовій компанії ПАТ "Роснефть", також потрапив до чорного списку.

Як зазначає Bloomberg, Європа імпортує паливо з Індії, а ця азіатська країна закуповує великі обсяги російської нафти, тому важливо розуміти, як будуть застосовуватися і контролюватися обмеження.