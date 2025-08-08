Дефіцит бюджету Росії за сім місяців склав 54 млрд доларів, - ОП

Дефіцит бюджету Росії у липні склав 13 млрд доларів. А загалом з початку року - 54 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

Як заявив керівника ОП, за січень-липень 2025 року дефіцит російського бюджету досяг 54 млрд доларів - це більше за річні очікування.

Окрім цього, видатки зросли на 20,8% у річному вимірі, а доходи - на 2,8%.

"Бюджет РФ сьогодні - бульбашка", - зазначив Єрмак.