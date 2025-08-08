Дефіцит бюджету Росії за сім місяців склав 54 млрд доларів, - ОП
Дефіцит бюджету Росії у липні склав 13 млрд доларів. А загалом з початку року - 54 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.
Як заявив керівника ОП, за січень-липень 2025 року дефіцит російського бюджету досяг 54 млрд доларів - це більше за річні очікування.
Окрім цього, видатки зросли на 20,8% у річному вимірі, а доходи - на 2,8%.
"Бюджет РФ сьогодні - бульбашка", - зазначив Єрмак.
Проблеми бюджету РФ
Нагадаємо, видання The Economist повідомляло, що зростання російської економіки впало до нуля. За даними високочастотного індексу, складеного банком Goldman Sachs, річні темпи зростання ВВП впали приблизно з 5% до нуля.
Варто додати, що у липні Євросоюз запровадив 18-й пакет санкцій проти Росії і знизив стелю цін на російську нафту з 60 до приблизно 47,60 доларів за барель.
За даними Bloomberg, нафтові доходи Росії в липні впали на третину через зниження світових цін на сиру нафту.