Чи будуть наслідки для Путіна, якщо він не захоче зупинити війну: відповідь Трампа
Президент США Дональд Трамп обіцяє російському диктатору Володимиру Путіну дуже серйозні наслідки, якщо той не захоче припинити війну проти України під час їхньої зустрічі на Алясці 15 серпня.
Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.
У Трампа поцікавилися, чи будуть для Путіна наслідки, якщо він не захоче припиняти війну.
"Будуть наслідки", - відповів коротко американський лідер.
Пізніше в нього уточнили, чи будуть це санкції або тарифи.
"Будуть, я не повинен цього говорити. Будуть дуже серйозні наслідки", - розповів Трамп.
Ультиматум Трампа
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп уже ставив ультиматум перед російським диктатором Володимиром Путіним.
Трамп погрожував, що якщо до 8 серпня Росія не встановить перемир'я з Україною, він введе проти неї вторинні санкції і вторинні тарифи.
Росія так само продовжує відмовлятися від припинення вогню, але Трамп санкцій не вводив.
Міністр фінансів США Скотт Бессент розповів, що можливі санкції можуть стати однією з тем переговорів під час зустрічі Трампа з Путіним.