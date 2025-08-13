ua en ru
Ср, 13 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Чи будуть наслідки для Путіна, якщо він не захоче зупинити війну: відповідь Трампа

Вашингтон, Середа 13 серпня 2025 19:41
UA EN RU
Чи будуть наслідки для Путіна, якщо він не захоче зупинити війну: відповідь Трампа Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп обіцяє російському диктатору Володимиру Путіну дуже серйозні наслідки, якщо той не захоче припинити війну проти України під час їхньої зустрічі на Алясці 15 серпня.

Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

У Трампа поцікавилися, чи будуть для Путіна наслідки, якщо він не захоче припиняти війну.

"Будуть наслідки", - відповів коротко американський лідер.

Пізніше в нього уточнили, чи будуть це санкції або тарифи.

"Будуть, я не повинен цього говорити. Будуть дуже серйозні наслідки", - розповів Трамп.

Ультиматум Трампа

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп уже ставив ультиматум перед російським диктатором Володимиром Путіним.

Трамп погрожував, що якщо до 8 серпня Росія не встановить перемир'я з Україною, він введе проти неї вторинні санкції і вторинні тарифи.

Росія так само продовжує відмовлятися від припинення вогню, але Трамп санкцій не вводив.

Міністр фінансів США Скотт Бессент розповів, що можливі санкції можуть стати однією з тем переговорів під час зустрічі Трампа з Путіним.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Дональд Трамп Мирні переговори Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини
"Немає жодної ознаки": Зеленський про небажання РФ завершувати війну
"Немає жодної ознаки": Зеленський про небажання РФ завершувати війну
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія