Чи будуть наслідки для Путіна, якщо він не захоче зупинити війну: відповідь Трампа

Президент США Дональд Трамп обіцяє російському диктатору Володимиру Путіну дуже серйозні наслідки, якщо той не захоче припинити війну проти України під час їхньої зустрічі на Алясці 15 серпня.

Як передає РБК-Україна , про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

У Трампа поцікавилися, чи будуть для Путіна наслідки, якщо він не захоче припиняти війну.

"Будуть наслідки", - відповів коротко американський лідер.

Пізніше в нього уточнили, чи будуть це санкції або тарифи.

"Будуть, я не повинен цього говорити. Будуть дуже серйозні наслідки", - розповів Трамп.