Чому Росія планує закінчити війну саме у 2026 році: пояснення ГУР

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що Росія ставить собі за мету завершити війну в Україні до 2026 року.

Про це заявив Вадим Скібіцький, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор і член української делегації на переговорах у Стамбулі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт "Ремовська Інтервʼю" .

Отож, в ГУР кажуть, що у стратегічних документах Росії чітко прописано, що "українське питання має бути вирішене до 2026 року".

За оцінками української розвідки, Росія ставить саме цю дату через величезні економічні витрати на війну, які нині складають 42% бюджету країни і призводять до стагнації ключових галузей, таких як металургія та видобуток корисних копалин.

Водночас Білорусь, за словами Скібіцького, намагається балансувати між підтримкою Росії та відносинами із Заходом, іншими словами - Лукашенко прагне зберегти нейтралітет.

Участь Росії у війні

Російське керівництво розуміє, що якщо війна триватиме так само довго і в такому масштабі, вони втратять шанс конкурувати з великими країнами, як США та Китай.

Таким чином, Росія ризикує стати просто регіональною державою з обмеженим впливом.

Наразі більша частина російського бюджету витрачається на війну, а соціально-економічні проблеми, зокрема дефіцит робочої сили та демографічні виклики, поглиблюють кризу.

Серед інших факторів - залежність від цін на нафту. Так, при вартості бареля у 50 доларів їхній Стабілізаційний фонд, який фінансує війну, може вистачити на 18 місяців, тоді як при 30 доларах - лише до кінця року. Через це Росія може бути змушена шукати паузу або компроміс для зняття санкцій і стабілізації економіки.

Позиція Лукашенка щодо війни в Україні

Щодо Білорусі, ГУР відзначає, що країна намагається зберегти баланс між збереженням відносин із Заходом та підтримкою Росії. Незважаючи на статус основного союзника РФ, Лукашенко прагне не бути безпосередньо втягнутим у війну та зберегти власний суверенітет.

Цього літа відбулися зустрічі між білоруською та американською сторонами, спрямовані на підтримку контактів і торгівлі, особливо в галузі сільськогосподарського машинобудування та добрив.

Щодо військових навчань "Запад-2025", то їх підготовка йде за планом, однак масштаб і рівень загрози значно нижчі, ніж у попередніх роках. Росія наразі не має вільних резервів для перекидання великих військових угруповань на ці навчання, бо всі війська задіяні на фронті проти України.