Война на износ. Экономика Путина трещит перед встречей с Трампом, - Bloomberg

Путин летит на Аляску на фоне экономического давления

Президент Дональд Трамп уже успел упрекнуть российского диктатора Владимира Путина, заявив, что тому стоит сосредоточиться на восстановлении экономики, которая "сейчас в плохом состоянии ".

Оценка Трампа может быть мягкой. Путин пытался поддерживать стабильность, рассчитывая, что россияне, пережившие десятилетия коммунизма, распад СССР и экономические кризисы, выдержат любые трудности. Однако стратегия дала трещину на фоне падения нефтяных доходов.

Саммит в Аляске был согласован на фоне угрозы новых американских санкций на поставки нефти. По данным источников издания, Путин вновь потребовал смягчения санкций в возможной сделке, хотя эксперты считают, что встреча может быть попыткой Кремля выиграть время.

Россия вышла на второе место в мире по военным расходам

По оценке Александры Прокопенко из Фонда Карнеги, в 2025 году затраты на оборону и безопасность составят почти 172 млрд долларов - около 8% ВВП страны. "Это не разовый всплеск, а долгосрочный стратегический курс ", - отмечает эксперт.

Российская экономика, перестроенная под военные нужды, сталкивается с замедлением роста и падением ключевых доходов. ВВП во II квартале 2025 года вырос лишь на 1,1% в годовом выражении - в несколько раз меньше, чем год назад.

Доходы от нефти упали, а бюджетный дефицит в июле достиг 4,9 трлн рублей - максимума за более чем 30 лет.

Инфляция превысила 10%, ключевая ставка поднялась до 21% - самого высокого уровня за два десятилетия.

Банки поставили на войну

После вторжения в Украину Путин обязал российские банки выдавать льготные кредиты оборонным предприятиям, независимо от их прибыльности или финансового состояния. Это позволило поддерживать производство оружия, но перегрузило кредитную систему.

Ключевые последствия:

корпоративный долг с 2022 по 2024 год вырос на 71% (36,6 трлн руб.);

значительная часть задолженности сконцентрирована в военных и смежных секторах;

Центробанк ослабил требования к отчетности по таким кредитам.

В результате многие банки зарабатывают меньше, чем платят по депозитам и займам. Даже предприятия оборонки признают: если ситуация не изменится, большинство может обанкротиться.

Нефтяной удар по бюджету

С начала войны цены на российскую нефть снизились со 100 до 55 долларов за баррель.

Это привело к резкому сокращению бюджетных поступлений и поставило под угрозу Фонд национального благосостояния, который, по оценкам экспертов, может иссякнуть к концу 2025 года.

Угроза банковского кризиса

Летом 2025 года Bloomberg сообщил, что крупнейшие российские банки в частных разговорах обсуждают возможную необходимость господдержки.

Даже в официальных документах ЦБ признаются "уязвимости финансового сектора" и "ухудшение качества кредитов".