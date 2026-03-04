ua en ru
Війна в Україні триватиме до вересня? ISW розкрив плани Кремля

12:14 04.03.2026 Ср
2 хв
Росія готує сценарії війни в Україні до виборів у Держдуму
aimg Ірина Глухова
Війна в Україні триватиме до вересня? ISW розкрив плани Кремля Фото: українські військові на фронті (Getty Images)

У Кремлі планують продовження війни в Україні щонайменше до виборів до Державної Думи у вересні 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також: Викриті плани Путіна на війну в Європі: військове керівництво Чехії назвало дати

Аналітики звернули увагу на джерела кремлівського інсайдера, одно з яких заявило, що адміністрація російського диктатора Володимира Путіна провела семінар для віце-губернаторів, які працюють з внутрішньою політикою, щоб визначити ключові сценарії, пов'язані з майбутніми виборами до Державної Думи у вересні 2026 року.

"Джерело інсайдера стверджувало, що планування виборів буде зосереджено на прогресі Росії в повномасштабному вторгненні", - пише ISW.

Інсайдери також повідомляють, що адміністрація Путіна опрацювала три сценарії, усі з яких передбачають продовження війни до виборів. Вони відрізнялися лише ступенем стратегічного успіху Росії або необхідністю мобілізації суспільної підтримки.

Найімовірнішим визнано сценарій, за якого поточна динаміка воєнного часу зберігається без радикальних змін у військовій чи економічній сферах.

"Ці заяви інсайдерів свідчать про те, що Кремль планує продовження війни щонайменше до вересня, але, ймовірно, набагато довше", - йдеться у звіті.

Аналітики вважають, що Москва може представити будь-яке потенційне мирне врегулювання до вересня як перемогу, тому наразі не витрачає ресурси на підготовку такого сценарію.

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Кремль планує у 2026 році набрати ще 409 тисяч контрактників і довести своє угруповання в Україні до 800 тисяч.

За словами Сирського, зараз проти ЗСУ залучено понад 700 тисяч російських військових.

Перед тим російський диктатор Путін також називав саме ці цифри.

